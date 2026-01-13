Varese News

Sport

La Fiamma Olimpica a Varese: l’evento in diretta su VareseNews

Il racconto, minuto per minuto, della serata "a Cinque Cerchi" di mercoledì 14 dicembre: immagini, notizie e curiosità in tempo reale dal palaghiaccio e dai Giardini Estensi

direttavn

Mercoledì 14 gennaio è una data speciale per Varese e, in particolare, per gli appassionati di sport. La Città Giardino sarà la sede di arrivo (per una notte) del viaggio della Fiamma Olimpica che sta attraversando l’Italia per poi, il 6 febbraio, dare il via ai Giochi di Milano Cortina 2026. Quella “varesina” sarà la 38a giornata per il Fuoco di Olimpia. VareseNews racconterà l’evento con un liveblog (simile a quello utilizzato per la cronaca delle partite) disponibile sin dal lunedì con notizie, curiosità, immagini, interventi e articoli.

Il liveblog si apre qui sotto (attendete qualche secondo per il caricamento corretto della pagina). Nel caso aveste problemi a visualizzare correttamente il racconto, vi consigliamo invece di CLICCARE QUI.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.