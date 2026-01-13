La Fiamma Olimpica a Varese: l’evento in diretta su VareseNews
Il racconto, minuto per minuto, della serata "a Cinque Cerchi" di mercoledì 14 dicembre: immagini, notizie e curiosità in tempo reale dal palaghiaccio e dai Giardini Estensi
Mercoledì 14 gennaio è una data speciale per Varese e, in particolare, per gli appassionati di sport. La Città Giardino sarà la sede di arrivo (per una notte) del viaggio della Fiamma Olimpica che sta attraversando l’Italia per poi, il 6 febbraio, dare il via ai Giochi di Milano Cortina 2026. Quella “varesina” sarà la 38a giornata per il Fuoco di Olimpia. VareseNews racconterà l’evento con un liveblog (simile a quello utilizzato per la cronaca delle partite) disponibile sin dal lunedì con notizie, curiosità, immagini, interventi e articoli.
Il liveblog si apre qui sotto (attendete qualche secondo per il caricamento corretto della pagina). Nel caso aveste problemi a visualizzare correttamente il racconto, vi consigliamo invece di CLICCARE QUI.
