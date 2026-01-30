La Fondazione Milano Cortina nega i biglietti per le Olimpiadi vinti dagli studenti dell’IC Galilei di Tradate

Grande delusione tra studenti e genitori della classe 3ª E dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Tradate: l’uscita scolastica alla Rho Ice Arena per assistere alla partita olimpica di hockey femminile tra Francia e Giappone, prevista per il 6 febbraio 2026, è stata annullata. La notizia è stata comunicata con una circolare firmata dalla dirigente scolastica Raffaella Ferrari, che ha espresso «grande rammarico» per l’imprevisto. (foto realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale)

I biglietti ritirati dalla Fondazione Milano Cortina

Come riportato nella comunicazione ufficiale inviata ai genitori, la causa dell’annullamento risiede nel ritiro “della quasi totalità dei biglietti precedentemente concessi alle scuole” da parte della Fondazione Milano Cortina 2026. Una decisione che ha colto di sorpresa l’istituto e che ha costretto l’annullamento della partecipazione all’evento, nonostante i ragazzi avessero vinto i biglietti.

L’anno scorso, infatti, i ragazzi avevano partecipato ad una competizione lanciata dalla proprio dalla Fondazione, che aveva dato fit Watch per contare i passi che facevano docenti e allievi durante il giorno per fare un viaggio virtuale da Pechino a Milano. La terza E ha vinto la comptizione e i biglietti per la partita, che però non ci sono. Il ritiro, a quanto trapela dai contatti informali avuti da un’insegnante con i responsabili del progetto olimpico, sarebbe dovuto al fatto che i biglietti sono stati venduti.

Malumore tra i genitori

La notizia, arrivata a una settimana dall’evento tanto atteso dai ragazzi, legittimi vincitori dei biglietti, ha lasciato l’amaro in bocca a molti genitori, che hanno segnalato la loro frustrazione per una decisione arrivata a pochi giorni dall’evento. «Siamo molto dispiaciuti – commenta un papà – per i nostri figli sarebbe stata un’esperienza speciale, diversa dal solito. Non è giusto che le scuole vengano penalizzate in questo modo».

Alcuni genitori hanno manifestato l’intenzione di scrivere alla Fondazione per chiedere spiegazioni più dettagliate e per comprendere se esistano margini per un eventuale ripensamento o per future alternative.

Delusione profonda tra i ragazzi

Ancora più forte è la delusione degli studenti, che avevano partecipato con passione alla sfida organizzata dalla Fondazione e che ora attendevano con entusiasmo la trasferta olimpica. La docente referente, professoressa Fiamenghi, si è detta «sinceramente dispiaciuta per la perdita di questa importante opportunità formativa».