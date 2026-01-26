La gioeubia di Cassano Magnago quest’anno è lungo il viale delle Rimembranze

La Gioeubia 2026 di Cassano Magnago si prepara a rinnovarsi, mantenendo salde le radici della tradizione ma con una novità significativa: il falò non verrà acceso nell’area di Sant’Anna, bensì nel prato compreso tra viale Rimembranze e via Mantova. Una scelta condivisa dall’amministrazione comunale, annunciata dall’assessorato alla Cultura, che punta a valorizzare un luogo ritenuto più idoneo e centrale.

L’appuntamento è fissato per giovedì 29 gennaio, come da tradizione ultimo giovedì di gennaio, con l’accensione del falò alle 20.30 (la foto è generica e d’archivio). Come da tradizione, la serata sarà accompagnata da momenti conviviali, pensati per rendere l’evento un’occasione di incontro aperta a tutta la cittadinanza.

A spiegare le ragioni della scelta del nuovo spazio è l’assessore alla Cultura Alessandro Passuello: «Tutto è pronto per l’appuntamento tradizionale della Gioeubia. Quest’anno l’accensione non avverrà a Sant’Anna ma nel prato tra viale Rimembranze e via Mantova: un luogo idoneo e innovativo. Come due anni fa, ci saranno risottata, vin brûlé, cioccolata e bevande calde. Il tutto è organizzato dagli Alpini e dall’associazione NPT, che si sono messi a disposizione per una serata divertente e inclusiva».

Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza. «Saranno presenti i Carabinieri in congedo per garantire la chiusura strade e il servizio d’ordine – aggiunge Passuello – mentre la Protezione civile di Dairago, certificata per il servizio antincendio, si occuperà di vigilare sul fuoco».

Sul trasferimento della manifestazione interviene anche l’assessore Rocco Dabraio, che chiarisce le motivazioni della scelta: «Un primo motivo riguarda la sicurezza, dal momento che nell’area di Sant’Anna sono in corso lavori e permane la vicinanza alla zona boschiva, con possibili criticità. Inoltre, la nuova area è più centrale rispetto alla città e ai diversi quartieri».

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare l’Area Cultura, l’Area Lavori Pubblici (in particolare gli operai che metto insieme fisicamente la gioeubia) e l’Area Polizia Locale del Comune per il supporto organizzativo, oltre ad Artec Café, che nel corso della serata proporrà una sorpresa per i partecipanti.

In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a sabato 31 gennaio. La Gioeubia di Cassano Magnago si conferma così un appuntamento molto atteso, capace di rinnovarsi nel segno della sicurezza, della partecipazione e della tradizione condivisa.