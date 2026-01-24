La Giornata Internazionale degli avvocati minacciati, gli avvocati varesini ricordano

Il 24 gennaio 2026 si celebra la Giornata Internazionale degli Avvocati Minacciati (Day of the Endangered Lawyer – DEL), iniziativa nata nel 2010 per commemorare il massacro di Atocha, avvenuto a Madrid nel 1977, e divenuta nel tempo un appuntamento globale di sensibilizzazione e mobilitazione a difesa dell’indipendenza della professione forense e dello Stato di diritto.

Nel corso degli anni, la Giornata DEL ha acceso i riflettori sulla condizione di avvocate e avvocati operanti in contesti particolarmente difficili, dedicando le varie edizioni a Paesi come Bielorussia, Iran, Afghanistan, Colombia, Azerbaijan, Pakistan, Turchia e Spagna – Paesi Baschi, dove l’esercizio della difesa è spesso ostacolato da intimidazioni, persecuzioni e limitazioni istituzionali.

Per l’edizione 2026, la coalizione internazionale composta da oltre 40 associazioni forensi e organizzazioni per i diritti umani ha scelto di porre al centro dell’attenzione gli Stati Uniti d’America. Una scelta forte e simbolica, che intende richiamare l’attenzione su una crescente e sistematica pressione esercitata sulla professione legale, sull’indipendenza della magistratura e sull’autonomia delle istituzioni forensi.

Come evidenziato dal rapporto DEL 2026, negli ultimi mesi sono stati documentati interventi e misure che producono un effetto dissuasivo sull’attività di difesa e sul contenzioso considerato “scomodo”. Tra questi figurano azioni dell’esecutivo e misure amministrative che incidono su accessi, autorizzazioni, contratti e reputazione professionale; pressioni e delegittimazione nei confronti dei giudici; segnali di politicizzazione e ristrutturazioni interne delle istituzioni; oltre a un aumento di sorveglianza, intimidazioni e richieste invasive nei confronti di avvocati impegnati in ambiti sensibili come immigrazione, libertà civili, diritti umani e diritto di protesta.

Fenomeni che, se normalizzati, rischiano di compromettere principi fondamentali riconosciuti dal diritto internazionale, tra cui i Principi ONU sul ruolo degli avvocati (1990), le garanzie del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e gli standard europei recentemente rafforzati dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione della professione di avvocato (Convenzione di Lussemburgo, 2025).

L’Unione delle Camere Penali Italiane partecipa da sempre alla Giornata DEL ed è tra gli enti promotori dell’iniziativa. Un impegno che ribadisce un messaggio chiaro: quando un avvocato viene intimidito o ostacolato per il solo fatto di svolgere il proprio lavoro, non si tratta di una questione corporativa, ma di un attacco diretto al diritto di difesa, alla giustizia e alla democrazia.

La Giornata Internazionale degli Avvocati Minacciati 2026 vuole quindi ricordare che nessuna democrazia è immune da regressioni e che la solidità dello Stato di diritto si misura, prima di tutto, dal modo in cui un Paese tutela i suoi avvocati.

Contatti: Camera Penale di Varese – info@camerapenalevarese.it