La “Giovane Ciurma” di GCC riscopre la meraviglia del bosco a Carnago attraverso gli occhi dei bambini

Il 5 gennaio la “Giovane Ciurma di GCC” di Carnago ha vissuto un’esperienza che è andata ben oltre una semplice passeggiata nel bosco. Bambini, bambine e genitori hanno partecipato alla prima camminata dei bambini, che si è trasformata in una vera e propria lezione di vita, riscoprendo insieme la bellezza delle piccole cose.

A raccontare l’esperienza è Maria Vivido, Walking Leader di GCC, che ha voluto condividere con VareseNews le emozioni di quella giornata: «Aver trascorso del tempo con i bambini mi ha fatto riflettere su quanto l’animo umano adulto sia ‘corrotto’», scrive Maria con sincerità.

I protagonisti della giornata sono stati proprio loro, i più piccoli, con la loro straordinaria capacità di meravigliarsi: una fogliolina incastonata nel ghiaccio diventa un tesoro da ammirare, lo scricchiolio del ghiaccio sotto gli stivaletti si trasforma in una melodia affascinante, e perfino un riccio diventa “pungiglioso” – come l’ha poeticamente definito una delle bambine partecipanti.

«I bambini sono puri, spontanei, genuini – continua Maria – Sono resistenti, superano tutto per meravigliarsi dei doni che la vita offre loro. Non pensano a questa o a quell’altra cosa prima di partire… vanno e basta! Si lanciano alla scoperta senza barriere mentali».

Un messaggio che suona come un invito per tutti noi adulti a ritrovare quello sguardo pulito sul mondo, quella capacità di cogliere la bellezza nel quotidiano che troppo spesso dimentichiamo nella frenesia delle nostre giornate.

La Walking Leader conclude il suo messaggio con parole piene di gratitudine e di speranza: «Amorini belli, da grande voglio diventare come voi. Grazie bambine e grazie bambini per avermi ricordato di continuare a stupirmi del profumo del bosco».

Un caloroso ringraziamento va anche ai genitori che hanno dedicato tempo a questo nuovo progetto di GCC, dimostrando ancora una volta quanto sia importante regalare ai propri figli esperienze a contatto con la natura e con gli altri.