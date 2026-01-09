La giunta di Sesto Calende restituisce l’aumento dell’indennità al Comune
Con il 2026 scatta l'obbligo di adeguamento previsto dalla legge ma la Giunta decide di rinunciare alla quota netta per sostenere i servizi ai cittadini
La normativa impone l’adeguamento dei compensi, ma la scelta politica punta sulla restituzione delle somme per sostenere il bilancio pubblico. La giunta di Sesto Calende – guidata dal sindaco Elisabetta Giordani – ha infatti approvato negli scorsi giorni una delibera riguardante le indennità degli amministratori, muovendosi all’interno del perimetro tracciato dalla Legge 234/2021.
Fino alla fine del 2025, la normativa nazionale stabiliva che tali indennità fossero coperte in parte dallo Stato e in parte dall’ente locale, con la possibilità di una riduzione sulla quota a carico del Comune. Tuttavia, dal primo gennaio 2026 quest’ultima possibilità è decaduta: la scadenza dell’ultima deroga ha dunque reso necessario l’allineamento degli importi.
Di fronte a questo automatismo legislativo, gli amministratori hanno optato per quello che definiscono «un gesto di responsabilità» verso i conti dell’ente. «Gli Amministratori hanno deciso – spiega la giunta in una nota firmata dall’assessore Malini -, di non trattenere l’aumento dell’indennità, ma di restituire al Comune la
parte netta dell’importo, destinandola a sostenere la spesa corrente e i servizi per la cittadinanza».
Il percorso formale per rendere operativa questa volontà si completerà a breve. La scelta, come comunicato dall’amministrazione e dall’assessore Alessandra Malini, verrà infatti «formalizzata e quantificata in un Atto di indirizzo della Giunta nelle prossime settimane».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.