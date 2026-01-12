Varese News

La green school di Lozza apre le sue porte alle famiglie

La scuola insieme al corpo docenti propone percorsi educativi che accompagnano il bambino a maturare la propria identità acquisendo sicurezza, autostima e fiducia nelle proprie capacità; a conquistare l’autonomia, sviluppando competenze e senso di cittadinanza

scuola dell'infanzia Ernesta e Carlo Brianza

La scuola dell’infanzia “Ernesta e Carlo Brianza”, collocata nel centro del paese di Lozza, vi invita alla giornata di porte aperte in programma per sabato 17 gennaio alle ore 10.00.

Il programma

  • Ore 10: Laboratori per i bambini
  • Ore 11: Presentazione e visita della scuola

Clicca e scarica la locandina

 

La scuola

Collocata in un edificio recentemente ristrutturato e ampliato, la Brianza è scuola paritaria che, nell’ottica di andare incontro il più possibile alle esigenze lavorative/impegni dei genitori, è aperta dalle ore 7.00 del mattino fino alle ore 18.00.

La scuola insieme al corpo docenti propone percorsi educativi che accompagnano il bambino a maturare la propria identità acquisendo sicurezza, autostima e fiducia nelle proprie capacità; a conquistare l’autonomia, sviluppando competenze e senso di cittadinanza.

Percorsi didattici e laboratori dedicati sono le esperienze concrete attraverso le quali vengono rafforzati il piacere di fare, la curiosità e la fantasia, elementi fondamentali per il processo di apprendimento. Le insegnanti si propongono come promotrici di relazioni educative ed affettive e di opportunità per ciascun bambino, osservatrici attive e attente all’ascolto, organizzatrici di esperienze didattiche.

La scuola è dotata di un atelier all’interno del quale si realizzano i laboratori volti a sviluppare tutti i linguaggi espressivi dei bambini. Un luogo dedicato espressamente all’ascolto, alla creatività, all’empatia, alle molteplici esperienze del “fare”, così da favorire l’esperienza e la riflessione individuale a piccoli gruppi.

Scopri l’offerta formativa

L’impegno a ridurre anno dopo anno il proprio impatto sull’ambiente, adottando buone pratiche ambientali nella vita quotidiana, e a educare i propri alunni ad un atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema, è valso alla scuola l’appellativo di green school.

In questi anni scolastici l’attenzione si è concentrata su svariati aspetti ma in modo particolare su rifiuti, acqua, spreco alimentare e in ultimo, biodiversità. Seguendo il metodo green school, la scuola ha promosso diverse iniziative e buone pratiche, partecipando anche a corsi e campagne di sensibilizzazione.

I pasti sono preparati nella cucina interna, dalla cuoca, con prodotti sempre freschi.

Scarica la brochure

Scuola dell’infanzia “Ernesta e Carlo Brianza”
Piazza Roma 6, Lozza
Tel. 0332 260941
Email: scuolainfanzia.lozza@hotmail.it

Sito | Facebook | Instagram

Pubblicato il 12 Gennaio 2026
Galleria fotografica

Scuola dell’infanzia “Ernesta e Carlo Brianza”, Lozza 4 di 5
Scuola dell'infanzia Ernesta e Carlo Brianza, Lozza
Scuola dell'infanzia Ernesta e Carlo Brianza, Lozza
Scuola dell'infanzia Ernesta e Carlo Brianza, Lozza
Scuola dell'infanzia Ernesta e Carlo Brianza, Lozza

