La grinta non basta, Caldaro stende Varese e va in finale di Coppa Italia

No, non basta la grinta, e non basta neppure il fantastico pubblico di Varese, Caldaro non solo vince, ma domina per cinquanta minuti su sessanta, meritandosi l’accesso in finale. Davvero evidenti le differenze tra le due squadre, per un risultato che poteva essere ancora più rotondo se Filippo Matonti, non nella sua migliore serata e che ha ceduto la gabbia a Pisarenko nella terza frazione, non ci avesse messo più volte bravura e istinto. L’hockey è fatto anche di statistiche, e guardando quelle di stasera, ribadiscono il concetto di divario tra le due formazioni; Caldaro segna otto gol con otto giocatori diversi, Varese va in rete tre volte due delle quali con più uomini di movimento sul ghiaccio, facendo davvero fatica ad organizzare azioni ficcanti. Ora serve riordinare le idee e pensare al Master Round, perché i Mastini sono sempre i Mastini, perché il pubblico giallonero lo merita.

PRIMO INGAGGIO – Il pronostico dice Caldaro, squadra con tutte le carte in regola per avere la meglio su Varese, ma i Mastini si sa, sanno vendere cara la pelle. La differenza la faranno certamente i portieri, giovani e promettenti, e pure piuttosto simili.

I – Si inizia davvero forte, in sessanta secondi prima Maximillian Soleva per Caldaro ci prova dalla corta distanza, poi su inversione di fronte risponde Ghiglione bravo a girare d’istinto in porta, ma Rohregger dice di no. Altro giro di orologio, altra emozione, con Oberhuber che finisce in panca puniti per sgambetto, seguito dopo una manciata di secondi da Valentini, fuori per ritardo volontario del gioco. Occasione ghiotta per i Mastini in doppia superiorità, che in effetti ne approfittano, con Bastille bravo a mettere il disco alle spalle dell’estremo altoatesino su assist di Marcello Borghi. 0 – 1. Varese con altri 50 secondi di power play, che però vengono impiegati a contenere la rabbiosa reazione dei Lucci, che per cinque minuti assaltano il fortino giallonero. A 6:17 Caldaro deve giocare ancora con un uomo in meno, è Michael Soelva ad uscire dal ghiaccio per sgambetto, situazione che concede respiro a Varese, con i Lucci che non smettono di pressare. Varese in affanno, e costretta quasi sempre nel proprio terzo, con i Lucci bravi in due occasioni sventate però da Filippo Matonti, che, stremato, a 10:01 deve cedere su tiro dalla distanza di Valentini. 1-1. Gialloneri che faticano a reagire, se non con azioni piuttosto solitarie e scomposte, altoatesini in gran forma, fortunatamente non precisissimi in fase di conclusione ma per ora dominano la partita. A meno di otto secondi dalla fine altra penalità contro i Lucci, è Saha che deve uscire dal ghiaccio per colpo di bastone.

II – Si riprende con Varese che ha la possibilità di giocare con l’uomo in più. Ma Caldaro fa buona guardia, i Lucci sono davvero su ogni disco. La manovra con l’uomo in più sembra non impensierire gli altoatesini, molto sbilanciati in avanti, leggerezza che Ghiglione punisce, mettendo sotto la trasversa il gol del secondo vantaggio. 1-2. Caldaro reagisce immediatamente, riversandosi nel terzo, due belle manovre che la difesa giallonera disinnesca, poi ancora Caldaro con Maximilian Soelva che raccoglie un rebound mettendo stavolta il disco in rete per il gol del pareggio. 2-2. Altoatesini che continuano a macinare gioco, con Filippo Matonti costretto agli straordinari in due occasioni, superandosi su Valentini, ma commettendo una leggerezza in termini di posizione su Schoepfer che sigla la terza rete per i Lucci. 3-2 Ora Caldaro spinge davvero tanto, pattinaggio due spanne sopra Varese in evidente affanno. A 29:16 Tilaro alza il bastone in maniera irregolare, facendo aprire per lui la panca puniti. Solito super penalty killing dei Mastini, e punteggio che non cambia. Gialloneri che provano a reagire, bravo Ghiglione, in due occasioni, a mettere ottimi dischi in mezzo, puntualmente disinnescati dalla retroguardia altoatesina. Lucci però sempre in avanti, tanti ingaggi dalle parti di Filippo Matonti, che si trasformano in pericoli ed anche in gol, come quello di Schoepfer, fotocopia di quello subito nel periodo precedente, dal cerchio d’ingaggio alla destra di Filippo Matonti. 4-2 Varese prova a farsi male da solo, con una penalità per uomo in più sul ghiaccio a quattro dalla fine della frazione. Leggerezza che con Caldaro si paga, ennesimo tiro tra mille gambe e bastoni e jolly pescato da Clericuzio. 5-2. Non passa neppure un minuto e Caldaro passa ancora, seconda rete di Maximilian Soleva. 6-2. Si va al secondo riposo sotto di molto.

III – Nell’ultima frazione Filippo Matonti rimane negli spogliatoi, al suo posto Pisarenko. Ancora Caldaro padrone del ghiaccio, con Varese che è ancora costretto a contenere l’azione avversaria, decisamente molto avvolgente. A 42:20 Erlacher entra duro su Bastille, finendo in panca puniti. Mastini col cuore in avanti, ma gli altoatesini fanno buona guardia, e risultato che rimane invariato. I Lucci non smettono di pressare, portandosi a spasso la difesa giallonera, è Andreas Vinatzer a mettere il disco tra le gambe di Pisarenko. 6-2. Davvero difficile, continuare a guardare i gialloneri in un così palese affanno. A 47:50 Xamin stampa un avversario in balaustra, con troppa energia, altra penalità per Varese. Lo segue poco dopo Maximilian Soelva, per colpo di bastone. Ennesimo ingaggio vinto da Caldaro, disco per De Donà che si beve due terzini e batte Pisarenko. 8-2 Si riprende ancora con gli altoatesini che non mollano. A dieci dalla fine panca dei puniti delle due squadre che si apre come le porte di un saloon. Ne approfitta Denis Perino, che a 51:39 accorcia simbolicamente le distanze. 8-3

Finisce una partita dominata totalmente da Caldaro, ma con una stupenda colonna sonora ‘gialloneri alè’, ennesimo tributo per una tifoseria davvero spettacolare.

V Kaltern Caldaro rothoblaas vs HCMV Varese Hockey 8:3 (1:1, 5:1, 2:1)

Gol: 3:04 R. Bastille (M. Borghi) (0:1, PP2), 10:01 E. Valentini (A. Vinatzer) (1:1), 21:33 T. Terzago (D. Xamin, D. Ghiglione) (1:2, PP1), 22:54 M. Saha (M. Soelva) (2:2), 24:57 D. Galassiti (J. Schoepfer) (3:2), 34:22 J. Schoepfer (M. Cappuccio) (4:2), 37:32 M. Clericuzio (M. Cappuccio, M. Soelva) (5:2, PP1), 38:42 M. Soelva (M. Soelva) (6:2), 45:00 A. Vinatzer (D. Galassiti, J. Schoepfer) (7:2), 48:29 L. De Dona’ (A. Vinatzer) (8:2), 51:37 D. Perino (R. Bastille, W. Maekinen) (8:3, PP1)

Formazione SV Kaltern Caldaro rothoblaas: Samuel Rohregger 60:00 (Kilian Pallabazzer); Michael Soelva – Florian Massar; Giovanni Reffo – Jonas Schoepfer; Mattia Clericuzio – Emiliano Valentini; Nicola Todesco – Jonas Schmid; Joonas Oskari Alanne – Florian Wieser – Moritz Selva; Mikael Henrik Kalevi Saha – Maximilian Soelva – Jonas Oberrauch; David Galassiti – Andreas Vinatzer – Luca De Dona’; Maximilian Oberhuber – Matteo Cappuccio – Daniel Erlacher; Tecnico: Teemu Sakari Virtala;

Formazione HCMV Varese Hockey: Filippo Matonti 40:00 – Sergii Pysarenko 20:00; Andrea Schina – Alessandro Re; William Eino Henrik Maekinen – Filippo Crivellari; Alex Bertin – Marco Matonti; Erik Steve Mazzacane – Alessandro Crivellari; Marcello Borghi – Michael Mazzacane – Gianluca Tilaro; Dennis Perino – Tommaso Terzago – Raphael Bastille; Davide Xamin – Pietro Borghi – Dylan Ghiglione; William Manly Peterson – Andrea Fornasetti – Alex Venturi; Tecnico: Massimo Da Rin De Lorenzo;

Penalità: 18-8 (8-0, 0-4, 10-4)

Tiri: 43-43 (6-2, 23-19, 14-22)

Arbitri: A. Petrov, S. Vignolo (D. Doriguzzi Toia, D. Magliano)

Spettatori: 5000