“La Materia del Giorno” vola in Moldova: viaggio tra cultura, solidarietà e futuro europeo

Cosa unisce la provincia di Varese alla Repubblica Moldova? A questa domanda ha risposto la nuova puntata de “La Materia del Giorno”, la rubrica di approfondimento di VareseNews che oggi ha ospitato Gianluca Del Marco, presidente dell’associazione Italia-Moldova, con sede a Besozzo.

Una chiacchierata densa di contenuti, tra solidarietà, cultura e attualità internazionale, che ha raccontato non solo la storia dell’associazione varesina, attiva da 24 anni, ma anche l’identità e le sfide di un piccolo paese nel cuore dell’Est Europa, proiettato con decisione verso l’integrazione europea.

Moldova, non Moldavia: una questione di rispetto

La trasmissione si è aperta con una precisazione lessicale: il nome corretto del Paese è Moldova, come stabilito con l’indipendenza del 1991. «Noi italiani siamo abituati a dire Moldavia, ma è un retaggio sovietico – ha spiegato Del Marco – Chiamarla Moldova è un segno di rispetto per l’identità del popolo moldavo».

Un ponte tra Besozzo e Chișinău

L’Associazione Italia-Moldova nasce nel 2002 (ma operava già dal 1999) con l’obiettivo di avvicinare i due Paesi attraverso progetti di solidarietà, educazione e cultura. Tra le iniziative più durature c’è un programma di adozioni a distanza, che ha sostenuto centinaia di bambini, oggi affiancato da azioni a favore di anziani, disabili e persone vulnerabili, sia nella capitale Chisinau che nella regione rurale di Căușeni.

Accanto al sociale, l’associazione promuove anche la cultura romena della Moldova: dalla traduzione di libri, alle conferenze, passando per progetti editoriali e gemellaggi istituzionali. «Uno di questi ha coinvolto anche un Comune varesino, Sangiano, tra i pochi in Italia ad aver stretto legami ufficiali con la Moldova. Una cosa di cui siamo molto orgogliosi», ha detto Del Marco.

Moldova e Unione Europea: una meta sempre più vicina

Uno dei temi centrali della trasmissione è stato l’attuale percorso della Moldova verso l’ingresso nell’Unione Europea. Del Marco ha parlato del convegno internazionale organizzato nei giorni scorsi a Palazzo Lombardia, con il patrocinio della Regione, del Parlamento Europeo e del Consolato moldavo, focalizzato proprio su questo processo di avvicinamento.

«Negli ultimi anni, grazie alla guida filo-europea della presidente Maia Sandu, la Moldova ha compiuto passi importanti verso l’adesione – ha detto Del Marco – Dallo screening normativo alle riforme legislative, fino all’organizzazione a Chișinău del primo summit europeo. L’orizzonte dell’ingresso si fa sempre più vicino: si parla già del 2028-2030».

Un paese da scoprire: turismo, natura e accoglienza

La puntata si è chiusa con un invito: andare a visitare la Moldova. «È un piccolo paese, la sua superficie è grosso modo come quella di Lombardia e Piemonte messi insieme, ma è ricchissimo di paesaggi, cultura e umanità – conbcluso Del Marco – Dal turismo enogastronomico, con le cantine sotterranee lunghe chilometri, ai monasteri rupestri, dalle dolci colline coperte di girasoli ai piatti tradizionali simili alla cucina italiana, la Moldova è sempre più apprezzata anche dal punto di vista turistico. Ogni anno a maggio organizzo viaggi per far scoprire la vera anima del Paese e ogni volta i partecipanti tornano innamorati di questo piccolo e accogliente angolo d’Europa dove l’Italia e gli italiani sono molto amati».