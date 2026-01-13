La memoria, le vittime di ieri e quelle di oggi: le iniziative a Fagnano Olona

Tre le iniziative di Anpi Fagnano in questo inizio anno, a partire dal Giorno della Memoria: il programma coinvolge anche amministrazione comunale, Ccr, istituto comprensivo, Acli e altre associazioni.

Giovedì 15 gennaio , di mattina, sarà effettuata una visita dedicata al Binario 21 (Stazione Centrale di Milano) in preparazione del ‘’Giorno della Memoria’’ .

L’iniziativa, in collaborazione con l’istituto comprensivo e l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Michelon, vedrà la partecipazione dei nove ragazzi del CCR (Consiglio comunale dei ragazzi). I costi (treno più ingresso al museo) verranno sostenuti interamente dalla sezione Anpi fagnanese.

Martedì 27 gennaio alle ore 11,30 viene celebrato il “Giorno della memoria”, in piazza Alfredo di Dio, in corrispondenza delle ‘’pietre d’inciampo’’, che ricordano due fagnanesi assassinati a Dachau e due deportati che riuscirono a tornare al prezzo di indicibili sofferenze.

Dalle ore 12,00 alle 14,00 circa, evento riservato alle classi ‘’terze medie’’: la prof.a Rita Schiatti, nipote del deportato fagnanese Pierino Ferioli, deceduto in campo di concentramento nazista, incontrerà gli alunni/e sul tema delle deportazioni negli anni 1943-1944, a partire dai ricordi di famiglia, verso i campi di concentramento in aree controllate dal Terzo Reich Tedesco, avvenute con la complicità attiva dei fascisti italiani della Repubblica Sociale italiana, in una logica di sterminio degli ebrei e di annientamento degli oppositori politici.

Inoltre, i ragazzi del CCR porteranno la loro esperienza relativa alla visita al Binario 21.

Sabato 7 febbraio, ore 17,00, nell’aula magna delle scuole Piazza di Dio è in programma la conferenza pubblica “Gaza, umanità negata”

Si tratta di un incontro di alto livello con tre medici (uno palestinese di Gaza) specializzati nel trattamento dei traumi di guerra, anche sulla popolazione Infantile. Una testimonianza di alto valore etico e scientifico che ci chiama alla conoscenza più approfondita della catastrofe umanitaria in corso in quella area ed alla espressione della nostra vicinanza e solidarietà sia alle vittime sia a coloro che dedicano tanta parte della loro vita e professione a sostegno delle popolazioni civiili. Sarà anche una occasione unica per confrontarsi e dialogare in forma diretta con autentici testimoni ‘’sul campo’’.

L’evento, organizzato da Anpi Fagnano con le sezioni di Solbiate ed Olgjate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore e Castellanza, oltre che, naturalmente, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, vede l’adesione di Acli Bergoro, Spi Cgil, Emergency, Medicina Democratica, Comitato varesino per la Palestina e Comitato antifascista di Busto Arsizio.