La montagna nella fotografia contemporanea. Al via un nuovo concorso di fotografia “Prospettiva”

Lo Studio Legale A&A – Albè & Associati si riconferma promotore di cultura nel territorio grazie al nuovo concorso “Prospettiva, Premio per la fotografia contemporanea”. L’evento è dedicato alla forza narrativa dell’immagine contemporanea e al ruolo della fotografia come linguaggio universale capace di raccontare la realtà in modo autentico e innovativo. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di fotografia contemporanea, compresi i minori, purché muniti di autorizzazione dei responsabili legali.

Il tema della prima edizione è “Altitudini. Paesaggi naturali e umani della montagna”. La scelta prende spunto dalle vicine Olimpiadi invernali Milano-Cortina, invitando i partecipanti ad esplorare la montagna come “territorio vitale e spazio condiviso tra natura e presenza umana”. Così, la fotografia diventa strumento di indagine nell’ambito di un tema sempre più urgente: il rapporto tra uomo e montagna e l’equilibrio fragile, fatto di adattamento, che esiste tra essi.

Per partecipare al Concorso è necessario inviare entro il 15 febbraio 2026 cinque immagini tra loro coerenti e destinate ad una possibile esposizione. Le modalità sono consultabili sul sito dello Studio. Nelle immagini i partecipanti dovranno rappresentare sia il contesto incontaminato della montagna sia i segni del vivere quotidiano, raffigurando le abitazioni tipiche, i borghi e il lavoro delle persone che lo abitano.

La Giuria premierà le tre serie di immagini che avranno meglio interpretato il tema del Concorso. Il primo classificato riceverà la somma di 1000 euro. La proclamazione dei tre vincitori avrà luogo in occasione del Festival Fotografico Europeo, l’evento diffuso che ogni anno coinvolge con diverse mostre la città di Busto Arsizio. Le opere saranno poi esposte in una mostra nel mese di aprile 2026 presso lo Studio Legale.