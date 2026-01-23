La montagna nella fotografia contemporanea. Al via un nuovo concorso di fotografia “Prospettiva”
Nell’ambito della XIV edizione del Festival Fotografico Europeo, lo Studio Legale Albè & Associati di Busto Arsizio promuove un nuovo concorso fotografico dedicato al rapporto tra uomo e montagna
Lo Studio Legale A&A – Albè & Associati si riconferma promotore di cultura nel territorio grazie al nuovo concorso “Prospettiva, Premio per la fotografia contemporanea”. L’evento è dedicato alla forza narrativa dell’immagine contemporanea e al ruolo della fotografia come linguaggio universale capace di raccontare la realtà in modo autentico e innovativo. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di fotografia contemporanea, compresi i minori, purché muniti di autorizzazione dei responsabili legali.
Il tema della prima edizione è “Altitudini. Paesaggi naturali e umani della montagna”. La scelta prende spunto dalle vicine Olimpiadi invernali Milano-Cortina, invitando i partecipanti ad esplorare la montagna come “territorio vitale e spazio condiviso tra natura e presenza umana”. Così, la fotografia diventa strumento di indagine nell’ambito di un tema sempre più urgente: il rapporto tra uomo e montagna e l’equilibrio fragile, fatto di adattamento, che esiste tra essi.
Per partecipare al Concorso è necessario inviare entro il 15 febbraio 2026 cinque immagini tra loro coerenti e destinate ad una possibile esposizione. Le modalità sono consultabili sul sito dello Studio. Nelle immagini i partecipanti dovranno rappresentare sia il contesto incontaminato della montagna sia i segni del vivere quotidiano, raffigurando le abitazioni tipiche, i borghi e il lavoro delle persone che lo abitano.
La Giuria premierà le tre serie di immagini che avranno meglio interpretato il tema del Concorso. Il primo classificato riceverà la somma di 1000 euro. La proclamazione dei tre vincitori avrà luogo in occasione del Festival Fotografico Europeo, l’evento diffuso che ogni anno coinvolge con diverse mostre la città di Busto Arsizio. Le opere saranno poi esposte in una mostra nel mese di aprile 2026 presso lo Studio Legale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.