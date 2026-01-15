La nuova ferrovia tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate sarà inaugurata ufficialmente il 22 gennaio

La nuova connessione ferroviaria che collegherà direttamente la stazione del Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa con Gallarate sarà inaugurata ufficialmente lunedì 22 gennaio 2026 con un evento alla stazione ferroviaria del Terminal 2.

L’opera, attesa da anni, rappresenta un tassello importante per l’accessibilità all’aeroporto e rafforzare l’intermodalità del sistema dei trasporti in Lombardia.

Secondo il programma diffuso all’evento saranno presenti Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche della Regione Lombardia; Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia; Pierpaolo Settembri, Vice Capo di Gabinetto del Commissario europeo per i Trasporti e il Turismo.

Saranno inoltre presenti i vertici delle società coinvolte: Andrea Gibelli e Fulvio Caradonna (FNM), Pier Antonio Rossetti (FERROVIENORD), Andrea Severini (Trenord), Michaela Castelli (SEA) e Simon Pietro Salini (SALC).

L’inaugurazione prevede anche un viaggio prova sul treno speciale lungo la nuova tratta.