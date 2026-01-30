La presidente del Cio Kirsty Coventry incontra i volontari di Milano Cortina 2026
La visita al Main Media Center di Milano ha rappresentato un’occasione speciale per salutare e ringraziare una delegazione dei 18.000 volontarie e volontari che renderanno speciali i Giochi. Con lei c’era anche il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò: “Sarà un’esperienza unica”
La Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, insieme a Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, ha visitato, nella giornata di ieri, giovedì, il Main Media Center di Milano per incontrare le volontarie e i volontari che supportano le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.
La Presidente ha incontrato una piccola parte dei 18.000 volontari impegnati nei Giochi. Coloro che operano al Main Media Center svolgono un compito fondamentale in molteplici attività: dall’assistenza ai giornalisti e broadcaster, alla gestione e coordinamento delle operazioni media. Durante la visita, la Presidente del Cio ha parlato con loro, ha ascoltato le loro storie e ha voluto ringraziarli personalmente, sottolineando il loro ruolo fondamentale: “Le volontarie e i volontari sono la fonte segreta della magia dei Giochi Olimpici” ha affermato, ricordando la propria esperienza da cinque volte atleta Olimpica. “Spesso siete le prime persone che atleti, famiglie e tifosi incontrano.
L’atmosfera che create è incredibilmente importante, non solo per chi è presente nei siti, ma anche per milioni di persone che seguono i Giochi in tutto il mondo”. Ripensando ai Giochi di Londra 2012, Coventry ha ricordato come l’entusiasmo dei volontari abbia trasformato l’esperienza degli atleti, aggiungendo: “Quell’energia e quella passione rimangono con te. È ciò che rende i Giochi così speciali”. Ha concluso invitando le volontarie e i volontari a portare avanti questo spirito, ringraziandoli “per tutto ciò che avete fatto e farete per rendere questi Giochi indimenticabili”.
Giovanni Malagò ha ringraziato la Presidente del Cio per la sua presenza e si è rivolto alla delegazione di volontarie e volontari: «Per ciascuno di voi questa sarà un’esperienza unica” ha detto, evidenziando la straordinarietà del volontariato Olimpico. Malagò ha sottolineato la varietà della comunità dei volontari, composta da persone provenienti da tutta Italia e dall’estero, di diverse età, generi e background. «Il mondo che rappresentate è fantastico» ha affermato. «Per me, è il miglior esempio non solo dell’Italia, ma dell’intero pianeta».
La visita della Presidente Kristy Coventry ha ribadito l’importanza delle volontarie e dei volontari all’interno del Movimento Olimpico e il ruolo centrale che svolgono nel portare quotidianamente i valori Olimpici di eccellenza, amicizia e rispetto dentro Milano Cortina 2026.
