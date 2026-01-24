La Pro Patria vuole invertire la rotta nel derby con il Novara

La Pro Patria torna in campo dopo la pesante debacle subita nell’ultimo turno contro la Giana Erminio: allo “Speroni” la formazione di mister Vinicio Espinal si è imposta con un clamoroso 4-0. Quella di sabato scorso è stata la settima sconfitta consecutiva, la quinta su altrettante partite sotto la guida di mister Francesco Bolzoni, che ha lasciato ancora una volta la squadra di Busto Arsizio a quota 12 punti al penultimo posto. I tigrotti ora sono chiamati ad una reazione per cercare di interrompere l’emorragia di risultati negativi e dare un senso al finale di stagione. Domenica 25 gennaio è in programma il Derby del Ticino, contro il Novara: al “Silvio Piola” il calcio d’inizio è fissato per le 14.30.

Anche il Novara non sta attraversando un momento brillante. La squadra allenata da Andrea Dossena arriva infatti da otto partite senza vittorie: l’ultimo successo risale al 16 novembre, in trasferta contro l’Alcione. Da allora sono arrivati sei pareggi e due sconfitte, tra cui il pesante 3-0 subito contro l’Ospitaletto Franciacorta che ha portato all’esonero di mister Andrea Zanchetta. Dossena siede in panchina da tre giornate e ha collezionato altrettanti pareggi contro Inter U23, Dolomiti Bellunesi e Trento. Il segno X è una costante della stagione azzurra: su 22 gare disputate, il Novara ne ha pareggiate 15, un dato davvero singolare anche a livello europeo. A completare il bilancio ci sono 3 vittorie e 4 sconfitte, per un totale di 24 punti, il doppio rispetto alla Pro Patria.

Il miglior marcatore dei piemontesi è Cosimo Da Graca, attaccante ex Juventus Next Gen che finora ha messo a referto 5 reti, seguito da Gianmarco Basso, Eric Lanini e Thomas Alberti a quota 3. Il miglior uomo assist è il trequartista Christian Donadio con 3 passaggi decisivi. La squadra di casa in totale a livello offensivo ha messo a segno appena 19 reti, attestandosi come il terzultimo attacco del girone, meglio solo di Pergolettese (18) e Pro Patria (15), mentre i gol subiti sono 22, dato da metà classifica.

Sul fronte mercato, i piemontesi non hanno ancora effettuato movimenti nella sessione invernale, a differenza della Pro Patria che ha già accolto Jacopo Desogus, Cesare Pogliano e Georgi Tunjov. I primi due hanno già fatto il loro esordio nelle ultime uscite, mentre Tunjov potrebbe debuttare proprio nel derby contro il Novara.

Quella di domenica tra Novara e Pro Patria e Novara sarà il 97° incrocio di campionato tra le due compagini. Ad aggiudicarsi il maggior numero di partite è stata la formazione piemontese in leggero vantaggio con 33 vittorie, contro le 29 dei tigrotti, a queste vanno aggiunti anche 34 pareggi. La sfida dell’andata allo “Speroni” si chiuse con un pareggio per 0-0, con i biancoblù che finirono la gara in doppia inferiorità numerica.

