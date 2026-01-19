Canton Ticino
La Sagra del Beato Manfredo porta festa e tradizioni a Riva San Vitale
Sabato 24 e domenica 25 gennaio si rinnova una delle tradizioni più antiche del Canton Ticino, con la ricorrenza del Beato nato a Settala, nel Milanese
Sabato 24 e domenica 25 gennaio a Riva S.Vitale si rinnova la tradizione secolare della Sagra del Beato Manfredo. Un grande week-end di festa che vedrà impegnata anche la locale Filarmonica comunale.
Sabato dalle 9 alle 12 – vicino alla Casa Patriziale – ci sarà una bancarella con vin brûlé, torte salate, un piccolo angolo bar per rilassarsi e giocare a un nuovo quiz.
Domenica dalle 13.00 in piazza Grande – di fianco al Municipio – sareanno in vendita le cartelle della tombola e vin brûlé. Alle 14.30, sotto i portici di Palazzo comunale, la Filarmonica Comunale di Riva S.Vitale si esibirà nel tradizionale concerto di marce brillanti. Dirige il M° Francesco Iannelli.
Alle 15.15 è prevista l’estrazione della “Tumbula dal Beat” (un giro) con ricchi premi.