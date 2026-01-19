Varese News

La Sagra del Beato Manfredo porta festa e tradizioni a Riva San Vitale

Sabato 24 e domenica 25 gennaio si rinnova una delle tradizioni più antiche del Canton Ticino, con la ricorrenza del Beato nato a Settala, nel Milanese

Generico 19 Jan 2026
Sagre, Fiere e Feste

24 Gennaio 2026 - 25 Gennaio 2026

Sabato 24 e domenica 25 gennaio a Riva S.Vitale si rinnova la tradizione secolare della Sagra del Beato Manfredo. Un grande week-end di festa che vedrà impegnata anche la locale Filarmonica comunale.

Sabato dalle 9 alle 12 – vicino alla Casa Patriziale – ci sarà una bancarella con vin brûlé, torte salate, un piccolo angolo bar per rilassarsi e giocare a un nuovo quiz.

Domenica dalle 13.00 in piazza Grande – di fianco al Municipio – sareanno in vendita le cartelle della tombola e vin brûlé. Alle 14.30, sotto i portici di Palazzo comunale, la Filarmonica Comunale di Riva S.Vitale si esibirà nel tradizionale concerto di marce brillanti. Dirige il M° Francesco Iannelli.

Alle 15.15 è prevista l’estrazione della “Tumbula dal Beat” (un giro) con ricchi premi.

19 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

