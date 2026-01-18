La scherma assoluta protagonista a Castellanza con la Seconda Prova Nazionale di Spada

Prosegue al PalaBorsani di Castellanza la Seconda Prova Nazionale Assoluti, Giovani e Cadetti di spada maschile e femminile, evento che sta richiamando centinaia di atleti da tutta Italia in palio per la qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026. Nel sabato dedicato alla categoria Giovani (Under 20) a salire sul gradino più alto del podio sono stati Francesco Delfino del Circolo Ravennate della Spada e Ludovica Costantini del Club Scherma Foligno.

La manifestazione prosegue domenica 18 gennaio con le prove Assoluti, che hanno visto in pedana in mattinata anche Andrea Colombo, atleta dello Scherma Club Legnano (classe 2008), protagonista di un percorso impegnativo con la partecipazione alle qualificazioni Cadetti, Giovani e Assoluti: «Sono state tre prove difficili perché nazionali – ha raccontato Colombo –. Nella categoria Cadetti, ho tirato molto stressato, non ho dato il meglio di me e infatti non è andata benissimo. Il giorno dopo, nella qualificazione Giovani, ho iniziato a tirare meglio ma ho trovato un avversario più grande di me. Oggi sono entrato più tranquillo, sono entrato meglio in gara, la gara è stata la migliore delle tre anche se la più difficile. Nell’eliminazione diretta ho però trovato un avversario aveva molto più esperienza e penso di avere perso per quello. Credo di avere tirato bene e posso sempre migliorare». Per lo Scherma Club Legnano presenti anche Leo Ferrari, Kyle Gruner e Riccardo Liri tra i Giovani, mentre nelle categorie Cadetti hanno gareggiato Colombo Ferrari, Gruner, Kyle e Alice Magistrelli.

«Questa è una delle gare più corpose della Federazione per numeri e qualità – ha detto il vicepresidente federale Daniele Garozzo -. Sono estremamente soddisfatto dell’organizzazione del Comitato guidato dal VS Legnano e dal presidente Zalum. Il livello tecnico è altissimo, e abbiamo in pedana abbiamo campionesse olimpiche come Roberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo e atleti di vertice della spada maschile come Matteo Galassi e Daniele Di Veroli». Le finalissime sono alle 16 su Assalto TV QUI LA DIRETTA