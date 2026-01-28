La Scuola Materna “Paolo VI” di Besnate celebra la sua Giornata Olimpica

Besnate ha vissuto una giornata speciale grazie alla Scuola Materna “Paolo VI”, che martedì 27 gennaio ha organizzato una vera e propria Giornata Olimpica, coinvolgendo bambini, famiglie e cittadini in un evento ricco di entusiasmo, colori e significato educativo.

Tenendo ben presenti i valori olimpici amicizia, rispetto, collaborazione e fair play, i bambini hanno iniziato la mattinata con una suggestiva sfilata per le vie del centro del paese.

Tra bandierine dell’Italia, la grande bandiera tricolore, la bandiera olimpica, quella ufficiale di Milano Cortina 2026 e le bandiere rappresentative delle sezioni, non poteva mancare una speciale torcia olimpica, simbolo di unione e partecipazione.

La sfilata ha poi raggiunto il Battistero di Piazza Santa Maria al Castello, dove si è svolta la cerimonia di apertura dei giochi. Qui i bambini hanno cantato l’Inno d’Italia e fatto volare la lanterna olimpica, sotto lo sguardo emozionato di genitori, nonni, amici e numerosi curiosi che hanno seguito con interesse l’iniziativa.

Rientrati a scuola, i piccoli atleti hanno potuto ascoltare i videomessaggi di saluto e apertura dei Giochi da parte della madrina dell’evento, Martina Favaretto, schermitrice della Nazionale italiana, e del padrino Roland Fischnaller, atleta di snowboard di livello internazionale.

La giornata è poi proseguita con le attività sportive: prima di pranzo, i bambini della sezione primavera e i piccoli della scuola dell’infanzia si sono divertiti sperimentando giochi ispirati alle discipline olimpiche, come pattinaggio, sci e hockey. Anche il pranzo è stato pensato a tema, con un allegro menù tricolore.

Nel pomeriggio è stato il turno dei mezzani e dei grandi dell’infanzia, che hanno potuto cimentarsi negli stessi giochi sportivi, sempre all’insegna del divertimento e della condivisione.

La Giornata Olimpica si è conclusa con un momento speciale: tutti i bambini sono tornati a casa felici e premiati con una medaglia, perchè come insegna lo sport si vince sempre quando si partecipa insieme.