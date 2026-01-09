La sfida di Ama & Vivi per liberare il Lago di Varese dalla plastica

C’è una piccola “Barbie” nascosta dentro ognuno di noi, un’eredità indesiderata fatta di microplastiche che ormai abitano il nostro organismo. Parte da questa immagine, insieme ironica e brutale, la missione di Michela Iommazzo e Alessandra Busnardo, le fondatrici di Ama & Vivi Plastic Free.

Molti varesini le ricordano per aver ideato l’Apetit, l’iconica Apecard del Belvedere di Azzate, ma oggi la loro energia è totalmente rivolta alla tutela dell’ambiente. Un cambio di rotta radicale nato durante un viaggio in barca a vela tra il Mediterraneo e l’Oceano Indiano. «Navigando abbiamo visto ovunque plastica — racconta Michela Iommazzo ricordando il momento della svolta — e da lì ci siamo dette che dovevamo fare qualcosa in prima persona».

L’associazione opera concretamente sul territorio attraverso intense giornate di pulizia che coinvolgono squadre di terra e di acqua. Grazie all’ausilio di sub per i fondali e di kayak per raggiungere i canneti, dove si accumulano i rifiuti più leggeri, le volontarie coordinano interventi complessi. «L’organizzazione è impegnativa — spiega Alessandra Busnardo — perché dobbiamo contattare le autorità e le società di raccolta per smaltire correttamente centinaia di chili di materiali». Non si tratta di azioni isolate, ma di un lavoro corale che vede la collaborazione di una decina di realtà locali riunite nella Rete Lago di Varese e Comabbio, capaci di raccogliere oltre quattrocento chili di rifiuti in una sola mattinata, come accaduto lo scorso 8 novembre.

L’aspetto più sbalorditivo di queste raccolte è la “memoria” degli oggetti ritrovati, testimoni di un inquinamento che non svanisce col tempo. Michela ricorda con stupore il ritrovamento di un flacone di detersivo di una marca nota, risalente a circa quarant’anni fa ma ancora perfettamente integro: «Si leggeva ancora chiaramente il nome, è la prova che la plastica può restare nell’ambiente dai cento ai quattrocento anni se non interveniamo». Nonostante questo, il segnale che arriva dalle sponde varesine è di speranza. Grazie agli investimenti di Regione Lombardia e alla crescente consapevolezza dei cittadini, il lago sta faticosamente riprendendo la sua forma di patrimonio naturale da tutelare.

Un ruolo fondamentale in questa opera di sensibilizzazione lo giocano le scuole e le nuove generazioni, definite dalle fondatrici come il vero motore del cambiamento. Alessandra porta nel cuore un episodio recente avvenuto al Lago di Comabbio con alcuni giovanissimi volontari: «Dopo aver pesato e catalogato i rifiuti, un ragazzino mi ha guardata e mi ha chiesto se poteva abbracciarmi. È stata una cosa che mi ha rubato il cuore, loro sono il nostro futuro». Ad affiancare l’associazione c’è anche una testimonial d’eccezione, Filippa Lagerbäck, che da varesina d’adozione partecipa attivamente alle iniziative di plogging, dando un contributo fondamentale per far emergere il messaggio del gruppo.

Per il futuro, il sogno è quello di un consumo più consapevole, lontano dagli eccessi della fast fashion e degli imballaggi superflui. «Dovremmo essere più gentili verso l’ambiente e verso il prossimo — conclude Michela Iommazzo — e speriamo che i nostri sforzi rendano il lago sempre più pulito e fruibile per ogni visitatore».

Il prossimo appuntamento per incontrare l’associazione e sostenere le loro attività è fissato per il 14 gennaio in piazza Beccaria a Varese, dove le volontarie attenderanno il passaggio della fiamma olimpica per ribadire, ancora una volta, che non esiste un “pianeta B”.

Per contattare l’associazione Ama & Vivi Plastic Free e partecipare agli eventi è possibile mandare un messaggio attraverso facebook o Instagram