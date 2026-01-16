La stagione del Conservatorio di Gallarate è una ricchezza ancora da scoprire

A Gallarate in tanti possono ancora scoprire un luogo “dove la bellezza non ha prezzo”: è il Teatro del Popolo animato da concerti e altre iniziative del Conservatorio Puccini, con la sua proposta sempre più riccaa quattro anni dall’ingresso negli spazi dello storico, centenario teatro di via Palestro.

La nuova stagione propone un calendario articolato che comprende concerti, eventi speciali, masterclass, seminari e attività di ricerca, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’istituto, valorizzare studenti e docenti e rafforzare il rapporto con il territorio. Il programma prevede complessivamente 31 concerti al Teatro del Popolo, ai quali si affiancano poi esibizioni degli studenti in altre sedi e iniziative di respiro anche internazionale, offrendo alla città una proposta culturale continuativa e accessibile. Il filo conduttore della Stagione 2026 è riassunto appunto nel motto “Dove la bellezza non ha prezzo”, che richiama la scelta di mantenere gratuiti tutti gli appuntamenti.

«Spettacoli gratuiti, con uno sforzo importante da parte nostra. Ridiamo alla cittadinanza quel che abbiamo avuto in tema di risorse» ha sottolineato il presidente Daniele Cassamagnaghi nel corso della presentazione, cui è seguito il concerto inaugurale (nella foto di apertura).

Il direttore Carlo Balzaretti ha ripercorso le tappe che hanno portato alla costruzione della stagione: «Sono arrivato nel dicembre 2020, in periodo Covid, quando questo teatro era vuoto. In questi anni il progetto è cresciuto. Questa stagione concertistica è il desiderio di arrivare a qualcosa che mai ci saremmo immaginati. Abbiamo bisogno della risposta della città: venite a questi concerti».

Parole di apprezzamento sono arrivate dall’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso, che ha definito la proposta «una stagione ricca», aggiungendo: «Vi faccio i complimenti: è un’iniziativa articolata e con partner importanti, dal Fai a Filosofarti, fino al Vittoriale degli Italiani, che è un museo partecipato anche da Regione Lombardia». Il Fai proporrà visite guidate all’edificio del teatro, Filosofarti e Vittoriale sono coinvolti invece in specifiche iniziative.

Sul piano locale, l’assessora alla Cultura del Comune di Gallarate Claudia Mazzetti ha evidenziato il valore del lavoro condiviso: «Quando c’è collaborazione si riesce a raggiungere importanti traguardi insieme. Il Conservatorio è un’eccellenza e un vanto. Speriamo nell’anno nuovo di trovare altre opportune sedi: c’è una vostra proposta per Villa Marelli [altro pregevole edificio di proprietà comunale, ndr] e cercheremo di lavorare perché questo progetto possa prendere vita».

La stagione concertistica al Teatro del Popolo si articola in due principali percorsi. Da gennaio a giugno si sviluppa la rassegna Kammermusik, concentrata prevalentemente al giovedì, scelta – come ha spiegato Cristina Santin – «per favorire la fidelizzazione del pubblico». Il ciclo attraversa il repertorio cameristico tra Otto e Novecento e si conclude con lo Stabat Mater di Pergolesi, che coinvolge anche studenti Erasmus. Da ottobre a giugno si snoda invece il progetto “Mozart e dintorni”, pensato in occasione dei 270 anni dalla nascita del compositore, con il pianoforte come strumento protagonista.

Accanto ai concerti principali, la stagione comprende una serie di progetti speciali. Tra questi, le collaborazioni con Filosofarti, il progetto Mozart dedicato all’interpretazione pianistica delle sonate, la Giornata della Chitarra che coinvolge anche i licei musicali del territorio e il progetto dedicato a Gabriele d’Annunzio, realizzato con il patrocinio della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, che unisce conferenza e concerto in un percorso tra musica e poesia. Ampio spazio è riservato anche ai concerti del Ridotto del Teatro del Popolo, pensati come momenti di valorizzazione diretta degli studenti, con appuntamenti dedicati al pianoforte, alla chitarra, alla voce e agli archi.

Il calendario dei concerti e degli appuntamenti

La Stagione 2026 del Conservatorio ha preso il via proprio con il concerto inaugurale dell’Orchestra del Conservatorio dedicato a musiche di Gershwin.

La rassegna Kammermusik prosegue il 29 gennaio, il 12 febbraio, il 26 febbraio – giornata che prevede anche le visite al Teatro del Popolo in collaborazione con il FAI – e ancora il 12 e il 26 marzo.

Nel mese di aprile sono in programma due appuntamenti il 23 aprile, nuovamente affiancati dalle visite al teatro con il Fai, e il 30 aprile, mentre la chiusura del ciclo cameristico è prevista il 4 giugno con lo Stabat Mater di Pergolesi.

Parallelamente, tra ottobre e dicembre, si sviluppa il ciclo “Mozart e dintorni”. Gli appuntamenti si tengono il 15 ottobre, il 29 ottobre – anche in questo caso con doppio momento dedicato alle visite del Teatro – il 12 e il 26 novembre, il 3 dicembre e domenica 13 dicembre con il concerto di musica sacra e natalizia in collaborazione con la Croce Rossa di Gallarate.

Il calendario dei progetti speciali si apre il 22 febbraio con il concerto corale inserito nel Festival Filosofarti. Il progetto Mozart si svolge nelle giornate del 7 e 8 maggio, mentre il 14 maggio è interamente dedicato alla Giornata della Chitarra. Il 30 maggio è in programma il progetto dedicato a Gabriele d’Annunzio, realizzato appunto con il patrocinio della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani.

I concerti degli studenti al Ridotto del Teatro del Popolo iniziano il 20 marzo con l’inaugurazione dello spazio e proseguono il 5 giugno, il 7 giugno con una collaborazione con il Conservatorio di Livorno, dall’8 al 12 giugno con la settimana dei pianisti e il 16 giugno con il concerto conclusivo dedicato agli archi.

Sul versante della ricerca e della formazione, il convegno internazionale inserito nel progetto PNRR “Polimnia” si svolge dal 19 al 21 febbraio. Le masterclass si distribuiscono tra il 21 e 22 gennaio, il 2 febbraio, il 13 febbraio, il 16 e 17 febbraio, il 25 febbraio, il 27 e 28 febbraio, il 13 aprile, il 7 e l’8 maggio. I seminari e gli incontri con l’autore accompagnano l’intera stagione, con appuntamenti fissati tra il 22 gennaio e il 30 maggio.

Infine, le iniziative “A porte aperte” sono concentrate dal 23 al 25 maggio, sempre al Teatro del Popolo, con giornate dedicate alla promozione delle classi di archi e fiati e concerti conclusivi previsti nel tardo pomeriggio.