La stagione di Spazio Yak a Varese parte con Giovinette

Riparte sabato 31 gennaio la stagione teatrale di Spazio Yak a Varese. Ad aprire il nuovo cartellone sarà Giovinette, spettacolo tratto dal romanzo di Federica Seneghini e dai saggi di Marco Giani, con la regia di Laura Curino.

In scena Rossana Mola, Federica Fabiani e Rita Pelusio, protagoniste di un racconto che intreccia teatro, storia e sport, riportando alla luce una vicenda poco conosciuta dell’Italia degli anni Trenta. La produzione è firmata da PEM Habitat Teatrali, con il sostegno di Rara Produzione e la collaborazione della Fondazione Memoria della Deportazione e della sezione A.N.P.I. Audrey Hepburn.

La storia prende avvio nel 1932, decimo anno dell’era fascista, quando su una panchina di un parco milanese un gruppo di ragazze decide, quasi per gioco, di sfidare le convenzioni del tempo: giocare a calcio. Nasce così il GFC, Gruppo Femminile Calcistico, la prima squadra di calcio femminile italiana, che in breve riesce a coinvolgere decine di atlete.

Un’esperienza ostacolata fin dall’inizio da divieti e restrizioni: allenamenti concessi ma partite vietate, palloni di gomma al posto di quelli di cuoio, gonne invece dei pantaloncini, regole imposte per “tutelare” le capacità riproduttive delle giocatrici. Nonostante tutto, la squadra resiste per quasi un anno, fino allo stop definitivo imposto dal regime alla vigilia della prima partita ufficiale.

Giovinette racconta questa sfida al tempo, al regime e a una cultura che vedeva nel calcio l’emblema della virilità fascista. Alcune di quelle ragazze troveranno altre strade nello sport, altre scompariranno dalla storia, altre ancora entreranno in una pagina più ampia, partecipando anni dopo alla lotta partigiana.

Lo spettacolo restituisce questa epopea con ironia e leggerezza, alternando narrazione e comicità, e invita a riflettere su come, nonostante il passare degli anni, certi pregiudizi siano ancora difficili da sradicare e su come la conquista dei diritti passi anche attraverso lo sport.

L’appuntamento è per sabato 31 gennaio alle 21.00 a Spazio Yak, in piazza Fulvio de Salvo 6 a Varese.

I biglietti sono disponibili online (intero 12 euro, ridotto 8 euro, under 18 6 euro, più prevendita) e in cassa la sera dello spettacolo (intero 14 euro, ridotto 10 euro, under 18 8 euro).