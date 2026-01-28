La stagione porta rimpianti ma il Varese mette le basi per il futuro

Quella di Cairo Montenotte è un’altra partita che profuma di occasione persa per il Varese. Il pari per 1-1 in casa della Cairese dell’ex Roberto Floris è un risultato che non porta gioie in casa biancorossa, un altro in un campionato ricco di partite che avrebbero potuto fruttare più di quella che è la realtà dei 35 punti conquistati finora in classifica.

La prestazione offerta al “Brin” non è stata fantastica, ma nonostante tutto la squadra di Andrea Ciceri ha avuto l’opportunità di conquistare i tre punti; come in altre occasioni però è mancato il “centesimo per fare l’euro”.

Il prossimo impegno di campionato vedrà il Varese di nuovo al “Franco Ossola” contro il Club Milano. Attenzione a non sottovalutare i milanesi che nell’ultimo periodo hanno trovato una buona forma, come dimostrato anche dall’ultimo prezioso successo – 2-0 contro il Saluzzo – che ha permesso alla squadra di mister Scavo di uscire momentaneamente dalla zona play out. L’appuntamento è per domenica 1 febbraio alle ore 14:30 a Masnago.

Se i risultati sportivi ottenuti in questa stagione sono soddisfacenti a metà, la dirigenza sta lavorando per mettere le basi per il futuro. Nelle ultime settimane, infatti, hanno rinnovato il proprio accordo con la società biancorossa diversi elementi importanti soprattutto in vista futuro. Tra chi ha già avuto un ruolo importante in prima squadra, sono arrivate le firme per la prossima stagione del difensore classe 2004 Manuel Costante e del centrocampista classe 2005 Orso De Ponti, uno dei migliori acquisti stagionali del Varese.

Anche diversi giovani faranno parte della società per il prossimo anno. In particolare, spicca il rinnovo con il 2006 Abraham Sovogui; arrivato in estate alle Bustecche, dopo un lungo e complicato iter per il tesseramento, nelle ultime giornate è riuscito a trovare spazio in campo, mostrando già di poter essere un elemento di grande prospettiva: grande fisico e accelerazione prorompente, si è dimostrato un una gemma grezza che potrebbe fare avere un futuro luminoso.

Oltre a loro, sono arrivati anche i rinnovi dei giovani provenienti dal settore giovanile che nel corso della stagione hanno anche esordito tra i grandi: il 2006 Andrea Sassudelli, il 2007 Giuseppe Secondo e il 2008 Mattia Barbaro. Ma la lista potrebbe presto allungarsi, e non solo tra gli under: con diversi elementi della squadra di mister Ciceri, infatti, sono in corso ragionamenti per riuscire a prolungare l’accordo. Vedremo nelle prossime settimane chi avrà la voglia di far parte del progetto biancorosso.