La storia di Simone e la voce delle associazioni: Pro loco Gorla Minore racconta il bullismo

La speranza negli occhi della presidente Federica Brotto e di tutto il CdA di Pro loco Gorla Minore è che venerdì 16 gennaio l’auditorium Peppo Ferri sia pieno.

Affollato da giovani, giovanissimi e dalle loro famiglie.

La serata, preparata con cura da diverso tempo dall’associazione gorlese, sarà infatti dedicata ad un tema di rilievo: il bullismo.

Il fenomeno – di cui non si parla mai abbastanza – sarà presentato al pubblico partendo dalla testimonianza di un giovane gorlese, Simone Lorenti. Il 17enne – che ha alle spalle una storia di sofferenza proprio a causa di quei “bulli” – ha avuto il coraggio e la determinazione di trasformare la sua brutta esperienza in una storia di crescita personale, raccontata nel suo libro “Per sempre“.

Subito dopo, sul palco ci sarà spazio per alcuni approfondimenti di rilievo sul tema: sarà narrata l’azione di ACBS (Associazione Contro il Bullismo Scolastico ODV, ndr) e prenderà parola l’avvocato Stefano Solida dello studio Isolabella, con un focus sugli aspetti legali e la tutela per le vittime di bullismo.

A impreziosire l’evento anche l’esibizione delle ballerine di Contemporaneamente Danza, che trasformeranno atmosfere e parole in movimenti del corpo e coreografie.

Moderatrice della serata sarà Santina Buscemi di VareseNews.

L’ingresso sarà gratuito e, come evidenziato in apertura, i volontari dell’associazione gorlese auspicano che la popolazione risponda in massa all’invito.

Un tema molto delicato

Un tema che spaventa

Un tema importante

Un tema attualissimo

Un tema che coinvolge tutte le età

Un tema che riguarda tante realtà

Il 10 gennaio la storia di Simone anche in radio

Intanto, qualche giorno prima della serata organizzata da Pro loco Gorla Minore, Simone Lorenti sarà ospite a Radio 24.

Lo si potrà ascoltare in diretta sabato 10 gennaio dalle 14.30, quando sarà in studio per registrare la puntata con il giornalista Federico Taddia e lo scrittore Matteo Bussola, conduttori di Non mi capisci, il programma dedicato alla GenZ in onda su Radio 24.

Un’occasione per riflettere su un tema così rilevante in attesa della serata in auditorium a Gorla Minore.