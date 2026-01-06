Varese News

La Torbiera di Ganna diventa una pista da hockey

Pattini sul ghiaccio e paesaggi invernali: la provincia si trasforma in una cartolina. Foto spettacolari dalla torbiera di Ganna

Ghiaccio Epifania

“Una profonda circolazione depressionaria sul continente europeo richiama aria fredda da nord e va progressivamente spostandosi verso oriente lasciando spazio a un temporaneo rinforzo dell’anticiclone giovedì. In seguito, una depressione in transito sull’Europa centrale porterà alcuni passaggi nuvolosi venerdì a cui seguirà l’ingresso di correnti più secche da nord nel fine settimana”.

Dal bollettino del Centro geofisico prealpino si conferma quello che in tanti stanno vivendo in questo momento a quasi tutte le latitudini della provincia: sole con temperature molto basse e in alcune zone già sotto zero.

Vi proponiamo tante foto dei nostri lettori da diverse zone della provincia e in particolare dalla torbiera di Ganna dove si pattina e gioca a hockey.

Pubblicato il 06 Gennaio 2026
