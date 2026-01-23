La truffa delle monetine finisce in denuncia grazie all’indagine della Polizia Locale di Induno Olona

Un’indagine della Polizia Locale di Induno Olona ha portato alla denuncia di due persone per un furto commesso ai danni di una donna con la cosiddetta “tecnica delle monetine”. L’operazione, nata grazie a una segnalazione del Controllo di Vicinato, ha permesso agli agenti di ricostruire l’intero percorso dei malviventi e di identificarli attraverso l’incrocio tra i filmati della videosorveglianza e i tabulati telefonici.

Il furto nel parcheggio e la tecnica del raggiro

L’episodio è avvenuto intorno alle 14:00, quando la vittima ha parcheggiato l’auto per recarsi in una tabaccheria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due indagati l’hanno seguita a bordo di un veicolo, attendendo che la donna risalisse in macchina per entrare in azione. Uno dei due ha gettato a terra alcune monete dietro la vettura e ha bussato al finestrino della signora, convincendola che le fossero caduti dei soldi.

Mentre la donna scendeva dal veicolo e si chinava per controllare sotto l’auto, il complice è entrato in azione. Arrivando dal lato opposto, da via Patrioti, l’uomo ha aperto con rapidità lo sportello del passeggero, afferrando la borsa della vittima prima di dileguarsi.

Le indagini tra telecamere e telefoni

Le indagini della Polizia Locale si sono concentrate immediatamente sull’analisi delle immagini catturate dalla videosorveglianza comunale in via Cappelletta e dai sistemi privati della zona. Questi filmati hanno permesso di risalire al modello del veicolo utilizzato per il furto e di tracciarne gli spostamenti. Sebbene l’auto risultasse intestata a persone non imparentate con i sospettati, gli agenti sono riusciti a risalire a un numero di telefono utilizzato nell’area al momento del fatto.

Denunce e approfondimenti

L’incrocio dei dati ha portato all’identificazione dei due presunti responsabili, che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto in concorso. «Le attività investigative proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda», spiegano dal comando di Induno Olona. Fondamentale per la riuscita dell’operazione è stata la velocità della segnalazione arrivata dai gruppi di Controllo di Vicinato, che ha dato il via immediato agli accertamenti.