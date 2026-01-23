La Valle Olona replica alla Fials: “Assistenza pediatrica secondo le norme, no ad allarmismi ingiustificati”
La direzione strategica dell'azienda ospedaliera descrive la situazione della pediatria del Circolo, si dice disposta a un confronto serio ma non ci sta a mettere in discussione la qualità dell'assistenza
«Sì a un confronto basato su dati oggettivi e su una corretta lettura del contesto organizzativo, No a rappresentazioni parziali e fuorvianti che rischiano di generare solo allarmismi non giustificati».
L’ASST Valle Olona replica alla nota sindacale della Fials precisando come da tempo «abbiamo strutturato l’assistenza pediatrica sulla base di modelli organizzativi formalmente riconosciuti, nel rispetto della normativa vigente e degli standard regionali in materia di dotazioni di personale infermieristico e di supporto (OSS).
Per quanto concerne la gestione dei turni e la presenza della figura dell’OSS, si precisa che l’organizzazione del servizio notturno è definita sulla base di valutazioni di complessità assistenziale, volumi di attività e analisi del rischio clinico, e viene costantemente monitorata dalla Direzione, con eventuali rimodulazioni laddove emergano criticità oggettive ad oggi mai emerse.
Grave è semmai affermare come l’attuale assetto organizzativo determinerebbe condizioni di insicurezza per i pazienti o per gli operatori, non essendo supportata da evidenze documentate né da segnalazioni formali di eventi avversi riconducibili a carenze strutturali o di organico.
L’Azienda ha sempre riconosciuto l’impegno e la professionalità del personale infermieristico e di supporto anche nel rispetto delle risorse economiche previste dal contratto collettivo nazionale firmato proprio dalla Fials.
Da parte nostra ribadiamo la massima disponibilità a confronti realmente costruttivi nelle sedi opportune non parlandosi a suon di comunicati che non servono a nessuno tantomeno a migliorare la qualità delle cure offerte».
