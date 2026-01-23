La vecchia guardia della Proloco di Fagnano Olona augura “buon mandato“ ai nuovi vertici
«Auguriamo buon lavoro ai nove candidati eletti, ai quali va il nostro incoraggiamento per il nuovo percorso che li attende
«Con la conclusione di questo mandato, i consiglieri del Direttivo uscente della Pro Loco Fagnano Olona che non si sono ricandidati, desiderano rivolgere un sentito saluto alla comunità e a tutti i soci». Lo dicono i volontari el passato direttivo della Proloco di Fagnano Olona.
«Il mandato si chiude con conti in ordine, nel segno della correttezza amministrativa e della trasparenza, frutto di un lavoro responsabile.
Un ringraziamento particolare va a tutti i membri del Direttivo, ai volontari e a quanti, a vario titolo, hanno collaborato in questi anni, contribuendo con impegno, tempo ed entusiasmo alla realizzazione delle iniziative e alla vita associativa».
«Auguriamo buon lavoro ai nove candidati eletti, ai quali va il nostro incoraggiamento per il nuovo percorso che li attende».
Sono stati rieletti Paolo Bossi, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dai soci nel corso dell’assemblea, e Patrizia Canavesi, presidente uscente.
La Pro Loco Fagnano Olona è e resta una realtà fondata sulla collaborazione: il Direttivo uscente rinnova sin d’ora la propria disponibilità a collaborare con il nuovo Consiglio per le future iniziative, nell’interesse del paese e della comunità.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.