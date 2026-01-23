La vecchia guardia della Proloco di Fagnano Olona augura “buon mandato“ ai nuovi vertici

Varese News

«Con la conclusione di questo mandato, i consiglieri del Direttivo uscente della Pro Loco Fagnano Olona che non si sono ricandidati, desiderano rivolgere un sentito saluto alla comunità e a tutti i soci». Lo dicono i volontari el passato direttivo della Proloco di Fagnano Olona.

«Il mandato si chiude con conti in ordine, nel segno della correttezza amministrativa e della trasparenza, frutto di un lavoro responsabile.
Un ringraziamento particolare va a tutti i membri del Direttivo, ai volontari e a quanti, a vario titolo, hanno collaborato in questi anni, contribuendo con impegno, tempo ed entusiasmo alla realizzazione delle iniziative e alla vita associativa».
Sono stati rieletti Paolo Bossi, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dai soci nel corso dell’assemblea, e Patrizia Canavesi, presidente uscente.
La Pro Loco Fagnano Olona è e resta una realtà fondata sulla collaborazione: il Direttivo uscente rinnova sin d’ora la propria disponibilità a collaborare con il nuovo Consiglio per le future iniziative, nell’interesse del paese e della comunità.

Pubblicato il 23 Gennaio 2026
