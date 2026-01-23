La vecchia guardia della Proloco di Fagnano Olona augura “buon mandato“ ai nuovi vertici

«Con la conclusione di questo mandato, i consiglieri del Direttivo uscente della Pro Loco Fagnano Olona che non si sono ricandidati, desiderano rivolgere un sentito saluto alla comunità e a tutti i soci». Lo dicono i volontari el passato direttivo della Proloco di Fagnano Olona.

«Il mandato si chiude con conti in ordine, nel segno della correttezza amministrativa e della trasparenza, frutto di un lavoro responsabile.

Un ringraziamento particolare va a tutti i membri del Direttivo, ai volontari e a quanti, a vario titolo, hanno collaborato in questi anni, contribuendo con impegno, tempo ed entusiasmo alla realizzazione delle iniziative e alla vita associativa».

«Auguriamo buon lavoro ai nove candidati eletti, ai quali va il nostro incoraggiamento per il nuovo percorso che li attende».

Sono stati rieletti Paolo Bossi, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dai soci nel corso dell’assemblea, e Patrizia Canavesi, presidente uscente.

La Pro Loco Fagnano Olona è e resta una realtà fondata sulla collaborazione: il Direttivo uscente rinnova sin d’ora la propria disponibilità a collaborare con il nuovo Consiglio per le future iniziative, nell’interesse del paese e della comunità.