La visione di Gianluca Piccoli tra campo, studi e il progetto con il fratello cestista per costruire un campo in Africa
Per la sesta puntata del podcast "Figli di un gol Minore", la prima del 2026, il varesino classe 1997 che racconta la parabola da calciatore, il rapporto con il fratello Matteo, ma anche scrittura, poesia e filosofia
Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.
Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.
Passate le festività natalizie, è ora di rituffarsi nel calcio e la prima puntata del 2026 vede protagonista Gianluca Piccoli. Classe 1997, varesino di nascita e cresciuto prima nel Bosto e poi nel Varese, è stato alla Primavera del Torino prima di iniziare la carriera da calciatore che lo ha portato in piazze storiche come Forlì, Ravenna, Giana Erminio e Grossetto accumulando oltre 150 presenze nei professionisti. Poi però diversi infortuni che lo hanno penalizzato, una sfortunata parentesi al Varese e ora l’esperienza nel Chiasso, formazione svizzera che sta ripartendo dalle serie minori del calcio elvetico con tanti varesini.
Gianluca però non è solo calcio: con il fratello Matteo, cestita professionista quest’anno in A2 a Livorno, ha iniziato a costruirsi un futuro con l‘associazione “To.Be.”, che oltre ad allenamenti personalizzati per atleti ha anche un lato solidale con l’obiettivo di costruire un campo sportivo in Africa. Ma non solo: la musica, la scrittura, gli studi in filosofia e una mentalità non comune, non solo per il mondo dello sport.
Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.
