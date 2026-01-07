La visione di Gianluca Piccoli tra campo, studi e il progetto con il fratello cestista per costruire un campo in Africa



Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Passate le festività natalizie, è ora di rituffarsi nel calcio e la prima puntata del 2026 vede protagonista Gianluca Piccoli. Classe 1997, varesino di nascita e cresciuto prima nel Bosto e poi nel Varese, è stato alla Primavera del Torino prima di iniziare la carriera da calciatore che lo ha portato in piazze storiche come Forlì, Ravenna, Giana Erminio e Grossetto accumulando oltre 150 presenze nei professionisti. Poi però diversi infortuni che lo hanno penalizzato, una sfortunata parentesi al Varese e ora l’esperienza nel Chiasso, formazione svizzera che sta ripartendo dalle serie minori del calcio elvetico con tanti varesini.

Gianluca però non è solo calcio: con il fratello Matteo, cestita professionista quest’anno in A2 a Livorno, ha iniziato a costruirsi un futuro con l‘associazione “To.Be.”, che oltre ad allenamenti personalizzati per atleti ha anche un lato solidale con l’obiettivo di costruire un campo sportivo in Africa. Ma non solo: la musica, la scrittura, gli studi in filosofia e una mentalità non comune, non solo per il mondo dello sport.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

