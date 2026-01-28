Ladri in canonica ad Azzate mentre il parroco dormiva, svaligiata la casa e la sagrestia

Sono entrati da una finestra del primo piano e hanno svaligiato la casa parrocchiale mentre il sacerdote si trovava nella stanza da letto al piano superiore. Il furto è stato messo a segno nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, nel cuore di Azzate, ai danni dell’abitazione di don Aldo Sutera in piazza Giovanni XXIII.

I ladri, che hanno agito con la precisione di professionisti, hanno approfittato del buio per forzare l’accesso e mettere a soqquadro i locali del piano terra. Dopo aver trovato un portafoglio lasciato su un mobile, si sono impossessati dei contanti e delle carte di credito contenuti all’interno. Prima di abbandonare l’abitazione, i malviventi hanno prelevato il mazzo di chiavi della chiesa adiacente per proseguire il colpo all’interno della sagrestia.

Una volta dentro il locale della parrocchia, i responsabili hanno puntato alla cassetta delle offerte, che è stata divelta per asportarne il contenuto, sebbene all’interno fossero custoditi solo pochi spiccioli. Don Aldo Sutera si è accorto dell’intrusione solo questa mattina intorno alle 7, quando è sceso ai piani inferiori e ha trovato la finestra aperta e la stanza sottosopra.

Dalle prime verifiche effettuate dal parroco non risultano ammanchi tra i beni storici e religiosi: quadri, statue e calici per la celebrazione della messa non sono stati toccati. La gestione delle indagini è passata ora nelle mani dei carabinieri di Azzate, che nelle prossime ore eseguiranno i rilievi tecnici per individuare tracce utili, mentre si attende il completamento dell’inventario definitivo degli oggetti custoditi tra la canonica e la sagrestia.