Ladro ucciso durante una rapina in casa a Lonate Pozzolo, interrogato in Procura il giovane che l’ha colpito

Nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio viene interrogato in Procura a Busto Arsizio il 33enne che ha colpito con un coltello uno dei due ladri entrati in casa della sua famiglia a Sant’Antonino Ticino, frazione di Lonate Pozzolo, in pieno giorno, alle 11 del mattino.

Il furto in casa, divenuto rapina, ha avuto un epilogo drammatico: i ladri, affrontati dal proprietario di casa 33enne, lo hanno aggredito, colpendolo con diversi pugni; il lonatese a questo punto ha reagito colpendo uno dei due ladri con un coltello. Questa la prima ricostruzione, che deve essere però verificata appunto attraverso l’interrogatorio, condotto dal pm di turno, Nadia Calcaterra.

Il drammatico scontro è avvenuto in una villetta di via Montello, ai margini della frazione Sant’Antonino, in una zona fatta soprattutto di piccole officine: la “batteria” di ladri è fuggita in auto e l’uomo ferito, un 37enne, è stato scaricato all’ospedale di Magenta, dove è morto poco dopo per la ferita riportata.

Il 37enne risulta residente in un campo nomadi in Piemonte, in provincia di Torino: le indagini dei Carabinieri puntano ovviamente a ricostruire anche l’identità degli altri due ladri entrati in azione (l’altro entrato in casa e quello restato in auto a fare da “palo”).

“Preoccupazione generale legata alla sicurezza”

Ovviamente il fatto di sangue ha suscitato molto clamore nel paese. «È un episodio che lascia sgomenti, perché una persona ha perso la vita. Ovviamente pensiamo anche alla famiglia lonatese: la reazione del ragazzo forse eccessiva ma in generale si percepisce anche da questo episodio la preoccupazione generale per la sicurezza», dice la sindaca Elena Carraro, che descrive il giovane come «il classico bravo ragazzo, in una famiglia onesta».

«Certo quel che succede a Lonate può accadere anche sul territorio limitrofo: un problema nazionale che porta a episodi drammatici come questo».

Ladro ucciso a Lonate, tensione in ospedale a Magenta

A seguito dell’episodio e della morte del 37enne, c’è da registrare anche i momenti di tensione all’ospedale di Magenta, dove parenti e conoscenti hanno sfogato la loro rabbia in modo piuttosto aggressivo.