L’Agnesino 2026 va a Renato Aggio: Somma premia l’impegno per lo sport e il Cai

La commissione per l’assegnazione dell’Agnesino, composta dal sindaco Stefano Bellaria, dall’assessore alla Cultura, Donata Valenti, dal presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Apolloni, dal prevosto don Paolo Fumagalli e dalla presidente Pro Loco Somma Francesca Casale, si è riunita il pomeriggio del 2 gennaio 2026 per decidere sull’assegnazione del massimo riconoscimento cittadino di Somma Lombardo.

Il premio, giunto alla XXXX edizione, sarà consegnato in occasione della festa della Patrona Sant’Agnese al “Cittadino Benemerito che si sia distinto a favore della comunità in opere di carattere culturale, sociale, sportivo, nella salvaguardia del territorio, della storia, delle tradizioni e della cultura locale al di fuori della normale attività lavorativa in forma del tutto volontaristica, tali da attribuire lustro alla città.”

Il nome su cui la commissione si è trovata d’accordo all’unanimità per il 2026 è stato quello di Renato Aggio, figura di spicco per l’associazionismo sommese, impegnato da moltissimi anni soprattutto per la promozione delle attività sportive e in montagna con la Sezione Cai Somma.

Già entusiasta collaboratore della Polisportiva, Renato Aggio è uno dei promotori del rinnovato Rifugio Somma del CAI, esperta guida ambientale e delegato sezionale alle assemblee regionali e nazionali per il CAI Somma. A lui si deve la tracciatura dei sentieri di montagna. Grande anche l’impegno con la scuola per trasmettere ai più giovani la passione per la montagna e la sua fruizione in sicurezza.

Collaboratore esterno del direttivo CAI Regione Lombardia come esperto per la gestione delle palestre mobili di arrampicata e delegato del Parco del Ticino è un vero esempio di dedizione e passione, un esempio per il mondo associazionistico e del volontariato non solo locale.

Il Sindaco Stefano Bellaria e l’Assessore alla Cultura Donata Valenti ringraziano Renato Aggio «a nome di tutti i Cittadini di Somma Lombardo e di tutti i soci e volontari del CAI Somma, esprimendo la massima riconoscenza e profonda gratitudine. Renato Aggio è un esempio di dedizione e di passione per l’associazionismo e il volontariato. È anche grazie a lui se moltissimi Sommesi hanno riscoperto l’amore per la montagna e per il nostro splendido Rifugio Somma. Siamo lieti di insignire Renato dell’Agnesino a testimonianza del suo valore umano, della sua generosità e della sua dedizione per la nostra città».

La motivazione: «Esempio di dedizione e amore per il territorio, Renato Aggio si è distinto per l’instancabile attività all’interno del CAI, facendosi custode delle nostre montagne e dei valori di umiltà e resilienza che esse rappresentano. Attraverso il suo operato, ha saputo trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della fatica, del rispetto per la natura e del senso del dovere, arricchendo il tessuto associativo della nostra città con integrità e passione».

Gli appuntamenti per celebrare la festa patronale di Sant’Agnese

Sabato 24 gennaio 2026

Dalle ore 14 alle ore 19 vendita su prenotazione dell’Agnello Dolce

Ore 16.30 processione aperta a tutta la cittadinanza – Partenza dalla Biblioteca Civica e sosta presso la RSA Bellini. Con la partecipazione del Corpo Musicale “La Cittadina”

Ore 17.30 consegna Agnesino, accensione cilostrini, Cilostar e Passera

Ore 18.15 Santa Messa Solennein basilica celebrata dal Prevosto Don Paolo Fumagalli

Domenica 25 gennaio 2026

Ore 10 Santa Messa, in Basilica, celebrata da Don Matteo Moda, nel 10° anniversario di sacerdozio.

Alle ore 16.00 In Basilica Coro Divertimento Vocale in concerto, dirige Carlo Morandi. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.