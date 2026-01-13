L’allarme della Lega: “Degrado e insicurezza a Cascina Colombara, si intervenga”

A raccogliere le preoccupazioni dei residenti di Cascina Colombara, la Lega di Saronno che nei giorni scorsi ha segnalato pubblicazmente la situazione di degrado e insicurezza nel quartiere e ha effettuato un sopralluogo sul posto.

«In un’area del quartiere è presente stabilmente una persona che vive in una struttura di fortuna, accendendo focolai all’aperto, con rischi evidenti per la sicurezza dei cittadini – spiega Claudio Sala – Secondo quanto riferito dai residenti, il soggetto si è reso aggressivo: domenica mattina avrebbe aggredito una signora e, pochi giorni fa, avrebbe attaccato il cane della stessa persona con un bastone. Gli episodi hanno creato un clima di paura costante, tanto che alcune zone del quartiere vengono ormai considerate “off limits” dai cittadini».

La Lega sottolinea che, «sebbene il quartiere sia già interessato da un passaggio di spacciatori verso l’area boschiva, il problema principale oggi è il comportamento del soggetto, che minaccia direttamente chi abita nella zona. Vengono segnalati anche atti vandalici, tra cui la distruzione delle casette Enpa per i gatti randagi».

«Se questo è il modello di integrazione della sinistra – conclude la Lega di Saronno – far vivere un immigrato in una capanna senza alcun controllo, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, è inaccettabile. Chiediamo un intervento urgente del Sindaco e dell’Amministrazione comunale per ripristinare sicurezza, decoro e tranquillità nel quartiere».