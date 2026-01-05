Varese News

L’asilo infantile di Schianno apre alle famiglie

Spazi, servizi e offerta formativa di scuola dell'infanzia e sezione primavera saranno presentati a genitori e bambini nella mattinata di sabato 17 gennaio

Sabato 17 Gennaio, dalle 10 alle 12.30, la scuola dell’infanzia “Fondazione Asilo Infantile di Schianno” apre le porte a genitori e bambini in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027.

Insieme agli spazi dell’asilo – le classi, il salone e l’ampio giardino – durante l’open day insegnanti e alcuni genitori della scuola presenteranno l’offerta formativa dell’ente, forte della sua storia e di un costante aggornamento delle proposte.
Oltre alla scuola dell’infanzia per piccoli dai 3 ai 6 anni, sarà presentata anche la sezione primavera – riservata a bambini dai 2 ai 3 anni. con il suo progetto educativo, spazi e didattica dedicati.

“La “Fondazione Asilo Infantile di Schianno” è una scuola per tutti e per ciascuno, dove l’umanità incontra la professionalità – assicurano dalla materna – Accoglienza, collaborazione e osservazione sono tra le caratteristiche principali della scuola: qui ogni bambino è guardato con cura nei suoi bisogni, potenzialità e sogni. Incuriosire, appassionare e far nascere domande sono qui parole chiave per una didattica aperta al confronto e che ha a cuore la serenità di ogni bambino, di ogni bambina e della loro crescita autentica”.

La cucina interna è interna e la struttura garantisce i servizi di pre-scuola e doposcuola, con orario di apertura dalle 7.30-17.30.
È possibile prenotare la propria visita telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 8:30 al numero 0332 462030 oppure inviando un messaggio WhatsApp al 3490094580.
Per maggiori informazioni consultare il sito a QUESTO LINK oppure scrivere a asiloschianno@libero.it.

05 Gennaio 2026
