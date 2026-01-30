L’attrice di Besozzo Arianna Di Claudio nella serie Rai “L’invisibile”

C’è anche Arianna Di Claudio, attrice di Besozzo, nel cast de “L’invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro”, la nuova serie Rai Fiction diretta da Michele Soavi e ideata da Pietro Valsecchi. (la foto in copertina è di repertorio e non legata alla serie Tv L’invisibile)

Arianna Di Claudio interpreta Benetta, compagna di Ram, il personaggio interpretato da Leo Gassmann, oggi suo compagno anche nella vita reale. È stato proprio il set della serie a farli incontrare. Qualche mese fa proprio Gassman ha pubblicato una canzone dedicata a lei dal titolo “Yamamai”.

Nella serie Tv i due rappresentano una coppia giovane, alle prese con le difficoltà di una relazione segnata da un lavoro duro, rischioso e imprevedibile. Ram è un tecnico delle intercettazioni radio, romano, spesso assorbito dalle esigenze operative dell’indagine, una condizione che mette a dura prova il rapporto affettivo con Benetta.

Arianna Di Claudio, 25 anni, ha iniziato a recitare da giovanissima, oggi viva a Roma per esigenze di studio e di lavoro. Recentemente l’avevamo vista sul piccolo schermo nel film “Champagne, Peppino di Capri”. Tra i suoi lavori, ha fatto parte del cast del “Comandante”, il film con Pierfrancesco Favino.

La serie andrà in onda in prima visione su Rai1 martedì 3 e mercoledì 4 febbraio ed è disponibile anche in boxset su RaiPlay. Racconta l’indagine che ha portato alla cattura del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, seguendo il lavoro del ROS dei Carabinieri guidato dal colonnello Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale.

Nel cast figurano, tra gli altri, Ninni Bruschetta nel ruolo di Messina Denaro, Massimo De Lorenzo, Leo Gassmann, Levante, Paolo Briguglia, Noemi Brando, Bernardo Casertano e Giacomo Stallone. La serie si sviluppa in quattro episodi e unisce ricostruzione investigativa e tensione narrativa, con un’attenzione particolare anche alle conseguenze personali e familiari vissute dai protagonisti dell’operazione.