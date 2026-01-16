Laveno pensa già al Carnevale e al ritorno della magica sfilata notturna

Laveno si prepara già al Carnevale in riva al lago Maggiore: si stanno infatti scaldando i motori per la nuova edizione del Carnevale Lavenese, uno degli eventi più attesi e più amati dalla comunità, che quest’anno raddoppia con due appuntamenti dedicati alla tradizione, alla partecipazione e al divertimento, organizzati dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro, con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 19 febbraio, con il tanto atteso ritorno del Carnevale serale: una tradizione storica di Laveno che, dopo anni di assenza, torna finalmente ad animare le vie del paese (foto Monica Mattana, 2014). Una serata dal forte valore simbolico, pensata per far rivivere l’atmosfera autentica del Carnevale lavenese, tra maschere e musica.

Il sabato 21 febbraio sarà invece dedicato al Carnevale pomeridiano, da sempre il momento più partecipato e colorato, con una grande presenza di scuole, famiglie e bambini, protagonisti di una festa che ogni anno coinvolge l’intera comunità.

«In vista dell’evento, la Pro Loco Laveno Mombello Cerro invita gruppi mascherati e carri allegorici a prendere parte al Carnevale Lavenese, contribuendo, con la propria presenza, a rendere la manifestazione ancora più ricca, partecipata e spettacolare». Le adesioni possono essere inviate all’indirizzo email segreteriaprolocolmc@gmail.com .

In entrambe le giornate ci sarà l’immancabile stand gastronomico in piazza Caduti del Lavoro, curato dai volontari della Pro Loco, sempre impegnati a creare nuovi piatti e idee capaci di stupire. I loro piatti, apprezzati per qualità e gusto, fanno dello stand un punto di ritrovo irrinunciabile e una parte integrante della festa. Un appuntamento che unisce la tradizione al divertimento.