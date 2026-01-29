Lavori alle Poste di Porto Ceresio verso il futuro, uffici chiusi fino a metà marzo

L’ufficio postale di Porto Ceresio si prepara a un mese abbondante di lavori. Poste Italiane ha infatti comunicato la chiusura temporanea dello sportello di via Roma per consentire i lavori tecnici legati al “Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”. Il cantiere comporterà uno stop alle attività al pubblico dal 31 gennaio fino al 12 marzo 2026, con l’obiettivo di trasformare l’ufficio in un hub più moderno e tecnologico.

I servizi alternativi durante il cantiere

Per limitare i disagi durante le settimane di chiusura, Poste Italiane ha indicato alcune soluzioni alternative per gli utenti del paese lacustre. I cittadini potranno rivolgersi principalmente all’ufficio postale di Bisuschio o agli altri presidi limitrofi, come quello di Arcisate, che osserveranno i consueti orari di apertura per garantire la continuità dei servizi postali e finanziari.

Il commento dell’amministrazione

Sulla questione è intervenuto il sindaco di Porto Ceresio per rassicurare la cittadinanza sulla bontà dell’intervento, nonostante l’inevitabile stop logistico. «Siamo consapevoli dei disagi temporanei che questa chiusura comporterà per i cittadini, ma riteniamo che l’intervento rappresenti un passo importante verso un servizio postale più moderno ed efficiente — ha dichiarato Marco Prestifilippo, sindaco di Porto Ceresio —. Il risultato finale consentirà di introdurre innovazione e nuovi servizi digitali a beneficio della comunità di Porto Ceresio».

La riapertura a marzo

Se il cronoprogramma dei lavori verrà rispettato senza imprevisti, la sede di Porto Ceresio tornerà operativa il 13 marzo 2026. Il Progetto Polis, finanziato in gran parte con i fondi del PNRR, mira a dotare gli uffici postali dei piccoli comuni di nuove postazioni per l’erogazione di servizi della Pubblica Amministrazione, facilitando l’accesso digitale ai documenti e alle pratiche burocratiche per i residenti.