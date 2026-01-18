Varese News

Lavori sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: chiusa l’uscita per Besnate

Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce le chiusure da mercoledì 21 a sabato 24 gennaio

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 21 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 22 GENNAIO
-sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano: Gallarate, sulla A8;
in entrata verso la A8 Milano-Varese (direzione Varese): Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8;
in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico; in uscita per chi proviene da Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla A8.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 22 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 23 GENNAIO
-sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
in entrata verso la A8 Milano-Varese (direzione Milano): Gallarate, sulla A8;
in entrata verso la A8 Milano-Varese (direzione Varese): Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8;
in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 23 ALLE 5:00 DI SABATO 24 GENNAIO
-sarà chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Pubblicato il 18 Gennaio 2026
