Le Acli di Tradate festeggiano 80 anni di attività e di impegno sociale: tre incontri pubblici e gazebo in città

Inizia questa mattina, sabato 24 gennaio, in corso Bernacchi, il programma di eventi che accompagnerà con diversi appuntamenti le celebrazioni per l’80° anniversario del Circolo Acli “M. Rimoldi” di Tradate. Il primo è un gazebo informativo, allestito oggi all’imbocco della galleria Bertoli, dove viene lanciato il tesseramento 2026 e presentato il calendario delle iniziative previste nei prossimi mesi.

Un anno speciale per le Acli tradatesi

«Le Acli di Tradate, punto di riferimento storico per il mondo del lavoro e dell’impegno sociale, celebrano quest’anno un traguardo importante: otto decenni di attività a servizio della comunità. Per l’occasione, abbiamo organizzato una serie di eventi che intrecciano partecipazione civica, riflessione sociale e radicamento territoriale», dicono i responsabili del circolo.

I gazebo dell’80°: presenza sul territorio

Tre saranno gli appuntamenti “di piazza”, allestiti la domenica mattina sui sagrati delle chiese cittadine: domenica 8 febbraio al sagrato della chiesa di San Stefano a Tradate; domenica 22 febbraio alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Abbiate e domenica 8 marzo al sagrato della chiesa di Sant’Anna a Ceppine. Ogni occasione sarà utile per incontrare i cittadini, raccontare la storia delle Acli locali e raccogliere nuove adesioni.

“Le povertà moderne”: tre serate di approfondimento a Villa Truffini

A completare il percorso celebrativo, anche un ciclo di incontri pubblici intitolato “Dilexi Te. Le povertà moderne”, ispirato all’esortazione apostolica di Papa Leone XIII. Gli incontri si svolgeranno tutti alle 20.45 a Villa Truffini e affronteranno tre temi di grande attualità: giovedì 26 marzo: Il lavoro povero e precario; giovedì 9 aprile: Emergenza abitativa e giovedì 23 aprile: Cittadino e cittadinanza.

Le serate saranno occasione di confronto con esperti e rappresentanti del territorio, per rileggere il presente alla luce dei valori fondativi dell’associazione.

Un ponte tra storia e futuro

Con queste iniziative le ACLI di Tradate non intendono solo celebrare un anniversario, ma rinnovare l’impegno verso la comunità e le nuove sfide sociali. Un modo per dire che, anche dopo 80 anni, c’è ancora molto da fare — e che la partecipazione è il primo passo per costruire il cambiamento. Tra gli obiettivi anche quello di aumentare il numero di soci e rafforzare il legame con le associazioni tradatesi del terzo settore e con i giovani.