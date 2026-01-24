Varese News

Saronno/Tradate

Le Acli di Tradate festeggiano 80 anni di attività e di impegno sociale: tre incontri pubblici e gazebo in città

Si comincia oggi con il gazebo del tesseramento in corso Bernacchi, ma il programma prosegue con tappe nei sagrati delle chiese e tre serate a Villa Truffini dedicate al lavoro, alla casa e alla cittadinanza

Tour Acli 2025 - Acli Tradate

Inizia questa mattina, sabato 24 gennaio, in corso Bernacchi, il programma di eventi che accompagnerà con diversi appuntamenti le celebrazioni per l’80° anniversario del Circolo Acli  “M. Rimoldi” di Tradate. Il primo è un gazebo informativo, allestito oggi all’imbocco della galleria Bertoli, dove viene lanciato il tesseramento 2026 e presentato il calendario delle iniziative previste nei prossimi mesi.

Galleria fotografica

Andar per circoli: le Acli di Tradate 4 di 20
Tour Acli 2025 - Acli Tradate
Tour Acli 2025 - Acli Tradate
Tour Acli 2025 - Acli Tradate
Tour Acli 2025 - Acli Tradate

Un anno speciale per le Acli tradatesi

«Le Acli di Tradate, punto di riferimento storico per il mondo del lavoro e dell’impegno sociale, celebrano quest’anno un traguardo importante: otto decenni di attività a servizio della comunità. Per l’occasione, abbiamo organizzato una serie di eventi che intrecciano partecipazione civica, riflessione sociale e radicamento territoriale», dicono i responsabili del circolo.

I gazebo dell’80°: presenza sul territorio

Tre saranno gli appuntamenti “di piazza”, allestiti la domenica mattina sui sagrati delle chiese cittadine: domenica 8 febbraio al sagrato della chiesa di San Stefano a Tradate; domenica 22 febbraio alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Abbiate e domenica 8 marzo al sagrato della chiesa di Sant’Anna a Ceppine. Ogni occasione sarà utile per incontrare i cittadini, raccontare la storia delle Acli locali e raccogliere nuove adesioni.

“Le povertà moderne”: tre serate di approfondimento a Villa Truffini

A completare il percorso celebrativo, anche un ciclo di incontri pubblici intitolato “Dilexi Te. Le povertà moderne”, ispirato all’esortazione apostolica di Papa Leone XIII. Gli incontri si svolgeranno tutti alle 20.45 a Villa Truffini e affronteranno tre temi di grande attualità: giovedì 26 marzo: Il lavoro povero e precario; giovedì 9 aprile: Emergenza abitativa e  giovedì 23 aprile: Cittadino e cittadinanza.
Le serate saranno occasione di confronto con esperti e rappresentanti del territorio, per rileggere il presente alla luce dei valori fondativi dell’associazione.

Un ponte tra storia e futuro

Con queste iniziative le ACLI di Tradate non intendono solo celebrare un anniversario, ma rinnovare l’impegno verso la comunità e le nuove sfide sociali. Un modo per dire che, anche dopo 80 anni, c’è ancora molto da fare — e che la partecipazione è il primo passo per costruire il cambiamento. Tra gli obiettivi anche quello di aumentare il numero di soci e rafforzare il legame con le associazioni tradatesi del terzo settore e con i giovani.

Lo spirito di servizio è da 80 anni il motore del circolo Acli di Tradate

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 24 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Andar per circoli: le Acli di Tradate 4 di 20
Tour Acli 2025 - Acli Tradate
Tour Acli 2025 - Acli Tradate
Tour Acli 2025 - Acli Tradate
Tour Acli 2025 - Acli Tradate

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.