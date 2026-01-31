Le aree umide sono preziose e utili. Anche a Cassano: Legambiente porta alla scoperta dell’Oasi Boza

Il Circolo Legambiente “Il Presidio” di Cassano Magnago anche quest’anno aderisce alla Giornata Mondiale delle Zone Umide che ricorre il 2 febbraio, per celebrare la firma, avvenuta nel 1971, della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale.

“Lo scopo è quello di far conoscere, conservare e fruire questi particolari ecosistemi che, oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica, garantiscono ingenti risorse di acqua e cibo e altri servizi ecosistemici, e svolgono una funzione fondamentale di mitigazione dai cambiamenti climatici“, spiegano dal circolo cassanese di Legambiente. “Le aree umide sono i pozzi di assorbimento del carbonio più efficaci sulla Terra“.

“Un esempio è l’Oasi Boza, un’oasi protetta sita a Cassano Magnago in Via Meucci che il Circolo ha in concessione dal Comune da giugno 2021”.

E proprio per questo per la riccorenzna delle zone umide verrà proposta una visita guidata domenica 8 febbraio alle ore 10:30, ritrovo ore 10:15 per l’iscrizione.

L’accesso è gratuito senza prenotazione. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.