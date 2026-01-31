Varese News

Gallarate/Malpensa

Le aree umide sono preziose e utili. Anche a Cassano: Legambiente porta alla scoperta dell’Oasi Boza

Domenica 8 febbraio una proposta in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide

Il Circolo Legambiente “Il Presidio” di Cassano Magnago anche quest’anno aderisce alla Giornata Mondiale delle Zone Umide che ricorre il 2 febbraio, per celebrare la firma, avvenuta nel 1971, della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale.

“Lo scopo è quello di far conoscere, conservare e fruire questi particolari ecosistemi che, oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica, garantiscono ingenti risorse di acqua e cibo e altri servizi ecosistemici, e svolgono una funzione fondamentale di mitigazione dai cambiamenti climatici“, spiegano dal circolo cassanese di Legambiente. “Le aree umide sono i pozzi di assorbimento del carbonio più efficaci sulla Terra“.

“Un esempio è l’Oasi Boza, un’oasi protetta sita a Cassano Magnago in Via Meucci che il Circolo ha in concessione dal Comune da giugno 2021”.

E proprio per questo per la riccorenzna delle zone umide verrà proposta una visita guidata domenica 8 febbraio alle ore 10:30, ritrovo ore 10:15 per l’iscrizione.

L’accesso è gratuito senza prenotazione. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Pubblicato il 31 Gennaio 2026
