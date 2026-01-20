“Le hanno clonato la targa dell’auto”, il truffatore si spaccia per il Comandante dei Carabinieri di Busto

Un nuovo tentativo di truffa telefonica è stato segnalato nelle ultime ore a Legnano, nella zona San Paolo. A raccontare l’episodio è un cittadino che ha voluto condividere quanto accaduto alla propria famiglia per mettere in guardia altri residenti.

Nella giornata di oggi, 20 gennaio, la famiglia ha ricevuto una telefonata al telefono fisso di casa da parte di un uomo che si è spacciato per il Comandante dei Carabinieri di Busto Arsizio, presentandosi con il nome di “Comandante De Simone”. Il sedicente ufficiale ha riferito al padre di famiglia che la targa della sua auto sarebbe stata clonata, invitandolo a recarsi immediatamente in commissariato.

Dopo l’uscita dell’uomo da casa, il truffatore ha richiamato più volte: prima il padre, per verificare che si fosse effettivamente allontanato, e successivamente l’abitazione, con l’evidente intento di accertarsi che la casa fosse rimasta vuota. A rispondere, però, è stata la madre, che ha iniziato a nutrire sospetti. Il malvivente ha quindi posto domande insistenti su dove si trovasse il marito e se la donna fosse sola in casa. A quel punto, la signora ha dichiarato che avrebbe contattato un vicino Carabiniere per verificare l’attendibilità della storia. Subito dopo questa affermazione, il truffatore ha interrotto la chiamata ed è sparito.

La famiglia ha quindi contattato la stazione dei Carabinieri di Busto Arsizio, che ha confermato si tratta di un tentativo di truffa e ha raccomandato di non aprire a nessuno e di segnalare immediatamente episodi simili. Dall’Arma è stato inoltre riferito che questo tipo di raggiro sta iniziando a diffondersi “a macchia d’olio” negli ultimi giorni. Un fenomeno che, come confermato anche da numerose segnalazioni online, sembra essere purtroppo in rapida crescita. L’obiettivo dei truffatori è spesso quello di far allontanare una persona da casa per poi tentare furti o estorsioni.

La segnalazione arriva con l’auspicio di evitare che altri cittadini possano cadere nella trappola: in caso di telefonate sospette, è sempre consigliato interrompere la chiamata, non fornire informazioni personali e contattare direttamente le forze dell’ordine attraverso i canali ufficiali.