Varese News

Sport

Le mancanze della Openjobmetis: regia, difesa a zona, peso politico. Chiapparo: “Varese sia indipendente e divertente”

A "Luci a Masnago" l'analisi di ciò che avrebbe bisogno la Pallacanestro Varese per avere maggiore continuità in campionato. Ospite il gm dei Roosters tricolori: «Mi piacerebbe avere allenamenti a porte aperte». E sul reclutamento giovanile spiega: «Giusto farlo dai 15 anni in su. Prima ha poco senso»

luci a masnago ep 14 gianni chiapparo

La 14a puntata di “Luci a Masnago”, dal titolo evocativo “Quello che non ho”, ha offerto un’analisi profonda sulla situazione attuale della Pallacanestro Varese, partendo dall’incredibile sconfitta contro la Reyer Venezia, dove la squadra è passata da un vantaggio di +19 a un improvviso tracollo finale.

Oltre ai limiti tecnici emersi sul campo — come la mancanza di un playmaker ragionatore e la difficoltà nel gestire l’equilibrio per tutti i 40 minuti — il dibattito si è concentrato su un tema spinoso: il peso politico della società nei confronti delle istituzioni del basket. Sul lato sportivo si è discusso anche del mancato utilizzo della difesa a zona oltre che delle scelte (discutibili) di coach Kastritis a livello di rotazioni e di gestione disciplinare dei giocatori.

Durante la discussione in studio, i tre conduttori (e in particolare Damiano Franzetti, affiancato come di consueto da Francesco Brezzi e Matteo Bettoni) hanno sottolineato come la società varesina necessiti di una presenza più incisiva nei palazzi del potere di Lega e Federazione. Sono stati citati episodi arbitrali e altre situazioni ritenuti penalizzanti per la Openjobmetis: dal match con Venezia (zero tiri liberi nei primi 32′, zero falli fischiati all’Umana nel terzo quarto) a quello con Tortona (un tiro libero sbagliato fatto ingiustamente ripetere ai piemontesi, risultato decisivo), dal turno infrasettimanale in cui Varese è stata l’unica a giocare due volte in 48 ore alle ultime due trasferte a Trapani entrambe segnate da una direzione ostile…

La figura di Toto Bulgheroni garantisce tutt’ora un’enorme credibilità sia in campo nazionale sia internazionale, ma la percezione è che Varese sia rimasta troppo ai margini degli equilibri politici, forse confidando eccessivamente in un modello americano (quello impostato da Luis Scola e incarnato dai gm Max Horowitz e Zach Sogolow) basato su sostenibilità e strutture che, però, non sembra bastare a tutelare il lavoro della squadra dalle “presunte ingiustizie”.

A dare un contributo storico e di grande esperienza è intervenuto Gianni Chiapparo, che fu il general manager dei Rooster che vinsero lo scudetto della Stella nel 1999. Sul piano politico, Chiapparo ha chiarito la sua visione: «Quello che secondo me non bisogna essere è invisibili di fronte agli enti che gestiscono il basket». Pur non credendo nell’efficacia del “battere i pugni”, ha ricordato che in passato Varese ha ottenuto rispetto quando è riuscita a risultare “simpatica al movimento”, pur mantenendo una sua indipendenza.

Chiapparo ha inoltre rivolto un invito alla società per una maggiore apertura verso la città: «Sarebbe bello poter andare a vedere come si allena la squadra in settimana, lasciando aperte le porte ai tifosi. A Varese la gente non disturba: viene, guarda il campo, si ferma qualche minuto senza dare fastidio».

Infine, Chiapparo (che ha lasciato la pallacanestro ad alto livello ma resta impegnato nel minibasket con i Pikkiatelli di Gazzada Schianno) ha toccato il tema del reclutamento giovanile, criticando la tendenza a cercare talenti in età troppo precoce per meri fini di risultato: «A 15 anni ha un senso reclutare i ragazzi, e lo si faceva anche anni fa, perché iniziano le superiori e perché si inizia a intuire quale sarà il loro percorso agonistico ma prima no. Prima è solo un far vincere le tue squadrette ai torneini, farti bello tu».  Questa riflessione si scontra con un quadro difficile, segnata da un forte calo demografico: «Nei prossimi tre anni nella provincia di Varese ci saranno 5.000 studenti in meno nelle elementari. Non ci sono più bambini».
Intanto, per chi vuole, è possibile riascoltare anche la puntata numero 16 di “Dal Parquet” che parla proprio del match contro Venezia: la trovate qui sotto.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.