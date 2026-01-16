Le mascotte di Milano Cortina arrivano a Varese tra curling e hockey

Varese continua a vivere lo spirito olimpico. È in arrivo un fine settimana che promette di unire il fascino dei grandi eventi internazionali alle tradizioni più sentite del territorio. Sabato 17 e domenica 18 gennaio, la Città Giardino ospiterà le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, offrendo ai cittadini un’anteprima dell’atmosfera dei prossimi giochi invernali tra sport e divertimento.

Sport e mascotte in via Marconi

Il cuore dell’iniziativa sarà via Marconi, dove verrà allestita un’area interamente dedicata alla scoperta delle discipline invernali. Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00, le mascotte saranno a disposizione del pubblico per scatti fotografici e per coinvolgere grandi e piccoli nello spirito a cinque cerchi. Non si tratterà però solo di un momento celebrativo: grazie alla collaborazione con le società sportive locali, i passanti potranno cimentarsi direttamente con il curling e l’hockey su ghiaccio. Per l’occasione saranno utilizzate superfici speciali che simulano il ghiaccio e un’area dedicata al tiro “slapshot”, rendendo queste discipline accessibili a tutti in modo semplice e immediato.

Tra tradizione e spirito olimpico

L’evento si inserisce in un weekend particolarmente significativo per la città, coincidendo con le celebrazioni del Falò di Sant’Antonio. Si crea così un suggestivo connubio tra la tradizione popolare varesina e il cammino verso le Olimpiadi, iniziato idealmente con il passaggio della Fiamma Olimpica avvenuto proprio il 14 gennaio. Il progetto è coordinato dalla Varese Sport Commission for Winter Games, con il supporto di Provincia, Comune e Camera di Commercio, con l’intento di valorizzare il territorio attraverso la cultura sportiva.

Le mostre in Camera di Commercio

Parallelamente alle attività in piazza, prosegue il calendario culturale legato al percorso olimpico. Fino al 24 gennaio, la Sala Immersiva della Camera di Commercio ospita la mostra fotografica «Forme del Tempo – Monte San Giorgio e i siti UNESCO della provincia di Varese», con gli scatti di Renato Cerisola. Successivamente, dal 2 al 13 febbraio, lo stesso spazio accoglierà una esposizione dedicata agli “ex libris”, realizzata in collaborazione con il Comune di Bodio Lomnago.