Le notizie da ascoltare: da Varese città dei corsi ai dati sugli incidenti che aumentano

Le notizie di oggi in 11 minuti netti

incidente polizia locale busto arsizio


Tra le notizie principali della giornata di martedì 20 gennaio le oltre 500 proposte di corsi con Varesecorsi, l’aumento degli incidenti nei dati forniti dalle Polizie Locali di varie città, due varesotti nella nazionale olimpica di hockey

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Pubblicato il 20 Gennaio 2026
