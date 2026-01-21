Le notizie da ascoltare: tra Lega e Confindustria c’è di mezzo il Mercosur
Le news del giorno in meno di 9 minuti
Confronto social tra il presidente di Confindustria Varese Luigi Gabaldini e l’eurodeputata Isabella Tovaglieri sull’accordo di libero scambio Europa-Sud America. A Gallarate le famiglie non gradiscono gli aumenti delle rette degli asili. I treni del Varesotto sono sempre più frequentati.
