Le Olimpiadi sono sempre più vicine, Trenord: “In Lombardia 2400 corse al giorno per i giochi”

A poco più di un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali, il sistema dei trasporti lombardo accelera per farsi trovare pronto all’appuntamento. Con il nuovo piano operativo, Trenord ha potenziato la propria offerta raggiungendo la quota di 2400 corse giornaliere su tutta la rete regionale. Si tratta di un investimento strutturale che mira non solo a gestire il flusso dei Giochi, ma a migliorare la mobilità quotidiana dei cittadini ben oltre l’evento sportivo.

La nuova linea S19 e il collegamento con il Villaggio Olimpico

La novità principale di questo potenziamento è l’attivazione della linea suburbana S19, che percorre la “Cintura Sud” unendo Albairate e Milano Rogoredo con 62 corse quotidiane. Fondamentale è la fermata di Milano Scalo Romana, situata strategicamente nei pressi del Villaggio Olimpico. Grazie a questa nuova direttrice e alla deviazione della linea Milano-Mortara verso Rogoredo, l’offerta ferroviaria presso la stazione di Scalo Romana è salita da due a cinque corse ogni ora per direzione, facilitando l’interscambio con la metropolitana M3.

Collegamenti potenziati e intermodalità

Il piano di Trenord punta a rendere più fluidi gli spostamenti verso i nodi nevralgici della città e i siti olimpici. Sono aumentati i treni diretti a Milano Rogoredo, punto di interscambio chiave per l’Alta Velocità e i servizi a lunga percorrenza. Anche il servizio aeroportuale Malpensa Express ha subito modifiche strategiche: i treni diretti a Milano Cadorna effettuano ora la fermata a Milano Domodossola Fiera, l’area designata per ospitare il Media Center Olimpico. Parallelamente, sono stati rafforzati i collegamenti transfrontalieri verso Chiasso e le direttrici per Lecco, Brescia, Piemonte e Liguria.