Le opposizioni di Angera chiedono una condanna ferma per le violazioni dei diritti in Iran

Le minoranze di Angera si compattano per portare l’attenzione del consiglio comunale sulla repressione delle proteste in Iran. Attraverso una mozione depositata formalmente presso il palazzo comunale, i consiglieri d’opposizione Angera per Tutti, Città Futura e A Come Angera hanno chiesto una presa di posizione netta dell’amministrazione, guidata dal sindaco Marcella Androni, contro l’intensificazione delle violenza in corso nel paese del Medio Oriente, con migliaia di cittadini sottoposti ad arresti arbitrari, torture e processi privi di garanzie per la difesa.

Il documento richiama espressamente l’articolo 59 del Regolamento per il funzionamento del consiglio, che permette di presentare istanze su fatti di particolare rilievo. I firmatari denunciano la negazione sistematica del diritto al dissenso e alla libertà di espressione da parte del regime, citando le documentazioni raccolte dalle principali organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti fondamentali. Secondo i consiglieri Alice Quadrice, Alfio Storari, Nevio Menegat, Marco Brovelli e i colleghi di gruppo, è «doveroso che anche le istituzioni locali esprimano solidarietà a chi manifesta pacificamente », unita alla «più ferma condanna nei confronti del regime iraniano per la repressione in atto, per la violazione sistematica dei diritti umani, perpetuata sulla popolazione civile iraniana».