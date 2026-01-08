“Senza programmazione”: le opposizioni di Samarate criticano i lavori alla palestra di via Papini
Per Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia l'intervento di imbiancatura non era urgente e poteva essere programmato a giugno
A Samarate l’imbiancatura della palestra di via Papini diventa un caso politico che vede schierato il centrodestra cittadino contro l’operato della giunta. Con una nota congiunta, le segreterie di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia di Samarate hanno espresso una posizione critica, parlando di una gestione dell’impianto che penalizzerebbe oltre duecento atleti e gli studenti delle scuole.
Secondo il punto di vista delle forze di minoranza, «l’amministrazione Ferrazzi e i suoi assessori continuano ad effettuare interventi “tampone” e senza una minima programmazione».
La polemica nasce dalla proroga dei lavori all’interno della struttura. Nonostante le comunicazioni iniziali indicassero le vacanze natalizie come periodo per l’intervento, lo scorso 7 gennaio è giunta una email del Dirigente d’Area che comunicava l’inagibilità fino al 22 gennaio. Per il centrodestra si tratta di una scelta evitabile: «L’imbiancatura dei locali non ricopre il carattere di “urgenza”, quindi poteva benissimo essere eseguito al termine dell’attività scolastica senza precludere l’attività di associazioni sportive e alunni nel mese di gennaio».
Secondo la ricostruzione di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, il problema affonda le radici nella gestione dei lavori straordinari per le perdite d’acqua effettuati a luglio: «L’imbiancatura dei locali doveva essere prevista e programmata nell’ambito dell’intervento di luglio ma invece non è stata inserita in quel capitolato di lavori». La pianificazione, secondo le opposizioni, costringerebbe oggi i ragazzi delle scuole e le società sportive, impegnate in campionati e trofei, a restare senza un luogo dove allenarsi per quasi un mese, in assenza di proposte alternative da parte del Comune.
Per le minoranze, quanto accaduto in via Papini sarebbe il segnale di un metodo amministrativo poco efficace, sostenendo che a Samarate «tutto avviene con post e comunicati eclatanti che puntualmente vengono smentiti dai fatti».
