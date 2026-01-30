Varese News

Life

Le passioni del venerdì su Radio Materia: fotografia e videogiochi. Sabato facciamo festa

Alle 16,30 appuntamento con Soci All Time dove sarà protagonista Massimo Mariani del Foto Cine club Varese, alle 20 appuntamento con NOIse con Arianna che ospiterà "Kasai". Sabato pomeriggio in diretta per il compleanno di Materia

Generico 26 Jan 2026

Due appuntamenti su Radio Materia per appassionati di fotografia e per chi vuole conoscere il lavoro di organizzatore di eventi in questo ultimo venerdì di gennaio. Si parte alle 16,30 con Soci All Time che ospiterà Massimo Mariani del Foto Cine Club Varese e si finisce alle 20,00 con la nuova puntata di NOIse che ha intervistato Francesco “Kasai”.

16,30 Soci All Time

Si torna a parlare di fotografia su Radio Materia con Massimo Mariani, appassionato fotografo e animatore del club varesino. Ci racconterà delle mostre e dei corsi di fotografia organizzati negli anni e del rapporto col territorio e con gli altri circoli di appassionati. (vuoi partecipare? compila il form)

20,00 NOIse

Arianna Bonazzi torna ad indagare il mondo dei giovani, le professioni, i talenti e i problemi che caratterizzano la fascia dei 16-30enni. Questa volta ci propone l’intervista a Francesco, noto come Kasai, e la sua storia che da barista lo ha portato a diventare organizzatore di eventi focalizzati sul mondo dei videogiochi. Nonostante l’assenza di un diploma tradizionale, il protagonista ha trasformato la sua passione in un’attività imprenditoriale che promuove la socializzazione e l’apprendimento di competenze trasversali.

Sabato dalle 16,30

Il pomeriggio di sabato è di nuovo con Radio Materia. Saremo in diretta per raccontare un anno di Materia coi protagonisti di questo spazio e accompagnarvi fino a sera, durante la festa che abbiamo organizzato nel nostro spazio libero di via Confalonieri 5 a Castronno.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.