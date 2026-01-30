Le passioni del venerdì su Radio Materia: fotografia e videogiochi. Sabato facciamo festa
Alle 16,30 appuntamento con Soci All Time dove sarà protagonista Massimo Mariani del Foto Cine club Varese, alle 20 appuntamento con NOIse con Arianna che ospiterà "Kasai". Sabato pomeriggio in diretta per il compleanno di Materia
Due appuntamenti su Radio Materia per appassionati di fotografia e per chi vuole conoscere il lavoro di organizzatore di eventi in questo ultimo venerdì di gennaio. Si parte alle 16,30 con Soci All Time che ospiterà Massimo Mariani del Foto Cine Club Varese e si finisce alle 20,00 con la nuova puntata di NOIse che ha intervistato Francesco “Kasai”.
16,30 Soci All Time
Si torna a parlare di fotografia su Radio Materia con Massimo Mariani, appassionato fotografo e animatore del club varesino. Ci racconterà delle mostre e dei corsi di fotografia organizzati negli anni e del rapporto col territorio e con gli altri circoli di appassionati. (vuoi partecipare? compila il form)
20,00 NOIse
Arianna Bonazzi torna ad indagare il mondo dei giovani, le professioni, i talenti e i problemi che caratterizzano la fascia dei 16-30enni. Questa volta ci propone l’intervista a Francesco, noto come Kasai, e la sua storia che da barista lo ha portato a diventare organizzatore di eventi focalizzati sul mondo dei videogiochi. Nonostante l’assenza di un diploma tradizionale, il protagonista ha trasformato la sua passione in un’attività imprenditoriale che promuove la socializzazione e l’apprendimento di competenze trasversali.
Sabato dalle 16,30
Il pomeriggio di sabato è di nuovo con Radio Materia. Saremo in diretta per raccontare un anno di Materia coi protagonisti di questo spazio e accompagnarvi fino a sera, durante la festa che abbiamo organizzato nel nostro spazio libero di via Confalonieri 5 a Castronno.
