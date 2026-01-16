Le Storie Suonate aprono la Notte dei Pupazzi alla Biblioteca di Venegono Inferiore

Bambini e pupazzi sono invitati venerdì 16 gennaio alle 20.30 in biblioteca per ascoltare le storie in musica di Giuditta Campello e Claudio Cornelli

I bibliotecari di Venegono Inferiore assieme alla scrittrice Giuditta Campello e al chitarrista Claudio Cornelli e le loro storie suonate, aspettano i bambini in Biblioteca venerdì 16 gennaioalle ore 20.30 per dare inizio insieme alla Notte dei pupazzi in biblioteca.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i bambini e le bambine che potranno partecipare alla serata in musica in compagnia dei racconti dei cantastorie assieme ai loro pupazzi prefetiti. A fine attività i bambini potranno lasciare il loro peluches preferiti in biblioteca per tutta la notte.

Il giorno dopo, sabato, i bambini potranno ritirare il loro pupazzo e scoprire che libri hanno letto durante la notte.

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare scrivendo a biblioteca@comunevenegonoinferiore.it oppure 0331 856042.