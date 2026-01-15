Leona Dance Center: 10% di sconto per tutto gennaio e un ricco calendario di corsi per tutte le età

Il Leona Dance Center di Cocquio Trevisago propone uno sconto del 10% sulle iscrizioni e un ricco calendario di corsi di danza e benessere per adulti e bambini, in un ambiente accogliente e inclusivo

Il Leona Dance Center, nel cuore del Centro Commerciale di Cocquio Trevisago, continua a essere un punto di riferimento sul territorio per chi cerca benessere, movimento e danza in un ambiente accogliente e inclusivo. Dopo il successo delle giornate di porte aperte, il centro guidato dalla ballerina professionista lettone Jekaterina Novokrescenniha propone uno sconto del 10% sulle iscrizioni, valido per tutti.

Un’opportunità pensata per chi desidera avvicinarsi alla danza o all’attività fisica, ma anche per chi vuole rimettersi in movimento con costanza, affidandosi a corsi strutturati e seguiti da insegnanti qualificati.

La filosofia del Leona Dance Center resta la stessa: promuovere il movimento come strumento di benessere fisico e mentale, in un contesto dove la tecnica si unisce all’energia positiva e alla socialità.

Il calendario dei corsi

L’offerta del Leona Dance Center è ampia e studiata per rispondere alle esigenze di adulti, bambini e ragazzi, con percorsi differenziati per età e livello.

Un aspetto particolarmente apprezzato dalle famiglie: mentre i bambini partecipano alle lezioni, i genitori possono seguire i corsi dedicati agli adulti o concedersi una pausa nel bar adiacente.

Tutti i corsi

Danza classica

Danza moderna

Danza bebèa

Danza propedeutica

Hip Hop

Heels

Musical

Pilates

Yoga

Total body

Ginnastica dolce

(Il calendario completo con giorni e orari dei corsi è disponibile contattando direttamente il centro).

Il Leona Dance Center è facilmente raggiungibile e dotato di ampio parcheggio.

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi, sulle modalità di iscrizione e sullo sconto del 10% è possibile chiamare il numero +39 338 3826021 oppure scrivere a jekaterinaleona@gmail.com.

Sala feste e sala eventi

Accanto all’attività didattica, il Leona Dance Center mette a disposizione anche una nuova sala eventi di 100 mq, uno spazio versatile pensato per ospitare feste di compleanno, eventi privati, incontri aziendali e momenti conviviali.

La sala, moderna e luminosa, si presta sia ad attività dedicate ai bambini – con allestimenti personalizzabili e ampi spazi per il gioco – sia a eventi per adulti, come aperitivi, feste a tema o riunioni di lavoro. Una soluzione comoda e funzionale all’interno del centro commerciale, ideale per chi cerca un ambiente curato, facilmente accessibile e adattabile a diverse esigenze.

Contatti

Leona Dance Center

via Tagliabò 12, Cocquio Trevisago

Tel. +39 338 3826021

Sito | Facebook | Instagram