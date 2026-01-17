L’EVOluzione del gusto: scopri i segreti per riconoscere un buon olio extravergine

Un laboratorio di assaggio per imparare a riconoscere un buon olio extravergine d’oliva: sabato 24 gennaio a Barza d’Ispra, con l’esperto Tiziano Aleandri, tra aromi, profumi e qualità dell’olio EVO

Sappiamo riconoscere un buon olio extravergine di oliva? Quali caratteristiche organolettiche deve avere? L’Associazione Orticola Varesina organizza un laboratorio di assaggio dedicato all’olio extravergine d’oliva nella splendida cornice di Villa Mongini a Barza d’Ispra. L’appuntamento è per sabato 24 gennaio 2026 presso la Casa don Guanella –Piazza Don Guanella 43 di Barza d’Ispra.

Tiziano Aleandri del Frantoio e Biofattoria Aleandri di Offida, olivicoltore ed esperto assaggiatore nella provincia di Ascoli Piceno, condurrà i partecipanti per un paio d’ore (due sessioni: al mattino dalle 10 oppure al pomeriggio dalle 15) alla scoperta di aromi, profumi e caratteristiche che distinguono un olio EVO autentico e di eccellenza.

Il laboratorio è aperto non solo olivicoltori ma a tutti coloro che vogliono imparare a riconoscere un buon olio.

I posti sono limitati. Per informazioni e costi scrivere a segreteriaorticola@gmail.com oppure telefonare al referente Canazza Alessandro: 3286181232.

